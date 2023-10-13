周末睇樓量反彈　創15周新高　「減辣」憧憬增強入市信心

中原地產十大屋苑本周末睇樓量錄得約389組預約，按周增加43組，升12.4%，創近15周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期整體樓市氣氛開始轉好，市場期待本月施政報告會推減辣措施，增強入市信心，部份買家仍對後市觀望，亦有部份剛需用家怕屆時議價空間下降，希望提早偷步入市，趁周末四出睇樓尋覓筍盤，本周末天氣亦轉好，不少上周受颱風影響而取消的睇樓預約順延至本周，睇樓氣氛明顯回升，料本月二手交投將較上月明顯增加。

港島區方面，中原鴻運表示，太古城本月暫錄8宗成交，快將追平上月全月10宗交投量，平均實用呎價約15791元。業界減辣聲音不絕，市場憧憬施政報告會推出利好樓市措施，吸引部份買家偷步入市吸納筍盤，太古城本周末睇樓氣氛與上周相若，錄26組預約，每呎實用叫價報17000元，按周持平。

九龍區方面，中原袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫錄3宗成交，快將追平上月全月4宗交投量，表現尚算不俗，平均實用呎價徘徊於13606元水平。全城觀望新一份施政報告，憧憬有減辣措施，區內睇樓氣氛亦略為轉靜。黃埔花園本周末睇樓量下調至僅20組預約，按周回落2成，相信待施政報告公布後，後市便會轉趨明朗。

新界區方面，中原伍耀祖表示，嘉湖山莊本月錄得10宗成交，雖未及上月同期表現，但仍屬平穩不錯。施政報告發表前夕，整體市場觀望氣氛濃厚，憧憬撤辣等利好樓市措施出台，不過亦有一批不受辣招影響的剛需用家，把握時機積極尋寶。嘉湖山莊本周末預約睇樓量顯著反彈，錄得90組預約，按周增80%，每呎實用叫價則徘徊於1萬元水平。

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