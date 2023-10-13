▲ 【分析】周大福狠削今財年內地開店目標一半 為何摩通預期股價仍有望反彈？

周大福 （01929） 截9月底止第二財季內地同店銷售按年跌12.5%，香港則增加55.7%，大致符合市場預期。不過，綜合券商指，管理層將2024財年內地淨開店目標由600至800間下調至300至400間，並將收入指引及下調，但卻維持核心經營利潤目標不變，富瑞及摩根大通維持周大福目標價，但花旗及瑞銀則略有下調。

周大福最新2024財年業績指引重點： - 內地淨開店計畫由先前600至800間下調至300至400間 - 維持4%至5%的正常關店比例 - 收入目標由高雙位數下調至中雙位數 - 維持同店銷售額增長指引不變，內地為中個位數，港澳地區為50%以上 - 下半財年的毛利率將會更為正常 - 核心經營利潤目標不變

周大福早已表明會以提升店效及單店經營質量為重，摩通指，對周大福下調2024財年淨開店計畫並不意外，因為管理層已在幾次投資者活動中表示可能調整此項數據。雖然新增門市數量減少和不利的外匯走勢可能造成收入增長下降，但集團維持2024財年核心經營利潤目標不變，該行對周大福高品質增長和提升資本效率而付出的努力持建設性看法，並認為市場可能仍低估了2024財年上半年公司利潤率的潛在上行空間，而這可能帶動周大福股價在11月底反彈。

同時，摩通指，周大福上季2024財年第二季低線城市加盟店月均店效增至50至60萬元。認為這令人鼓舞，並且顯示集團注重提升門市店效。根據該行的初步估算，單店月增銷售額總和應可完全抵銷2024財年淨開店數量減少造成的銷售額下降。摩通維持周大福目標價20元，評級為「增持」。

瑞銀將周大福目標價下調逾9%

周大福將今財年整體收入指引的增長下調至中雙位數。瑞銀表示，收入指引下調主因更為保守的內地開店策略。雖然整體增長有壓力，但管理層仍目標保持核心營業利率不變，意味會較此前指引有50至80點子的改善。而且，上半財年毛利率將會受惠於金價上升，抵銷銷售組合的負面影響，管理層預期下半財年的毛利率將會更為正常。

由於下調2024年至2026年每股盈利1%至4% ，以反映更為保守的內地開店步伐以及下半年毛利率正常化，瑞銀將目標價由19元下調至17.2元，評級為「買入」。

另外，花旗亦將周大福2024年至2026財年淨利率下調2至4% ， 並將目標價由18.1元下調至16.7元，評級為「買入」。富瑞則維持目標價為18.64元。

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編輯：袁諾曦