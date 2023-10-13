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【香港樓市】里昂料本港樓價將於現水平再跌17%、兩家地產商將減派息　降恒地評級（附個股目標價）

股市 16:45 2023/10/13

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【香港樓市】里昂料本港樓價將於現水平再跌17%、兩家地產商將減派息

券商相繼調低今年本港樓市預測，里昂預計，本港樓市雖已自2021年8月的高位回落17%，但在高利率及經濟放緩下，供樓可負擔比率將上升，該行估計樓價會於現水平再跌17%，回落至2016年水平，未來數年地產發展商的盈利能力及賣樓銷售，將無可避免將會受到影響，預計新鴻基地產 （00016） 及新世界發展 （00017） 等發展商削減派息的風險偏高。

長實是樓市下行周期第一個減價的發展商

市場預期《施政報告》會有放寬樓市的措施推出，里昂認為，即使《施政報告》可能有減辣方案，但息口上升仍是該行最大的關注點，預期其他發展商需要像長實 （01113） 般，向新盤買家提供高達15%至20%的折扣，否則銷售將會令人失望。

「長實一向都是樓市下行周期中，第一個減價的發展商，而其定價策略一向都被視為樓價周期底部。據1997-98年亞洲金融風暴、千禧科網爆破及2003年沙士時往績顯示，樓價跌幅與長實減價的幅度相若，而且樓市於減價後便觸底。」

料新世界及新地削減派息

里昂預期，本港樓市成交及入帳銷售將放緩，對發展商的物業發展利潤率及盈利構成負面影響，繼調低長實、新世界及新地盈利預測後，再降信和置業 （00083） 及嘉里建設 （00683） 盈利預測及目標價。因應美國十年期債息高企，里昂將恒基地產 （00012） 評級由「買入」降至「跑贏大市」；並降長實目標價3.9%至44.7元。

該行估計，長實、恒地、信置及嘉里物流將未來一年維持股息不變，但新世界及新地則很大可能削減派息。

里昂對地產股最新看法
地產股評級目標價
長實 （01113） 跑贏大市46.5元>44.7元
恒地 （00012） 買入>跑贏大市23.7元
新地 （00016） 沽售79.5元
新世界 （00017） 沽售10.96元
信置 （00083） 買入12.1元>11.4元
嘉里 （00683） 買入24.3元>19元

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【ET財智Talk】利率長期偏高風險資產回調？ 利達黃耀宗分析美股前景及心水股推介

編輯：陳韻妍

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