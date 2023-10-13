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【斷捨離】垃圾收費明年4月1日實施 及時斷捨離

理財智慧 16:16 2023/10/13

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垃圾收費講了多年，政府今日刊憲，指定明年4月1日實施都市固體廢物收費相關法例條文，同日起調整建築廢物處置收費。此外，目前於堆填區處置建築廢物的收費為每公噸200元，實施垃圾收費後，於堆填區處置都市固體廢物而按重收取的入閘費為每公噸365元。為避免日後有人蓄意混合兩種廢物以逃避收費差價，以及考慮到成本因素，政府須由開始實施垃圾收費的日期起，同時修訂建築廢物處置的收費水平。

為此，環境及生態局局長作出《2023年廢物處置（建築廢物處置收費）規例（修訂附表）公告》，上調各項建築廢物處置收費包括堆填費、篩選分類費和公眾填料費，同樣於明年4月1日起實施。

環境保護署表示，垃圾收費是政府整個減廢策略中重要一環，透過提供經濟誘因，鼓勵各界珍惜資源，積極落實源頭減廢和乾淨回收，從而減少整體廢物棄置量。署方呼籲市民積極了解垃圾收費內容，努力培養減廢回收習慣，並善用社區回收網絡設施，一起為實施垃圾收費作好準備。

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責任編輯：陳玉蓮

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