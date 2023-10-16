【香港萬事屋】中銀與Toby 合作推碎片化客製服務 上門服務 老人照顧 煮飯 按摩 家居清潔樣樣齊

「星期二要帶阿媽去睇醫生」 「聽晚要OT，無人煮飯畀阿仔食」 「放假好想有人幫我按摩但又唔想出街」

以上都是忙碌的香港人的內心對話，香港人又要返工又要處理生活中的鎖碎事，有時真的「搞到一頭煙」都沒法處理好。好想有間「萬事屋」可以幫幫手，但又唔知搵邊間好 ?

在科技發達的年代，善用科技生活可以好輕鬆，由中銀人壽策動的「大家減齡」宣佈與全港大型服務配對及資訊平台Toby成爲合作夥伴，透過Toby全方位服務平台資源提供方便的服務。針對照顧者、年長父母及上班一族的生活模式和家庭崗位的需要，涵蓋不同日常生活場景如看護及照顧、健康飲食、家居服務等範疇，讓用戶隨時隨地享受無憂生活，給予一點的錢能處理這一切，賺取生活中的一點小寧靜，相信很多人都非常樂意。



香港有一班「三文治世代」，是指他們上有高堂、下有子女，在忙碌的生活中，有大小事務都要親自處理便會增加生活壓力而產生負面情緒。若未能及時處理將帶來嚴重問題，今次中銀與Toby推出的「碎片化客製服務」，全方位改革生活形態。「大家減齡」項目總監魏志煒表示，希望香港人透過科技可以獲取觸手可及且價格相宜的優質服務，協助大家應對日常生活上的各種需要。當生活鎖碎事解決，家庭亦更和諧。

而Toby方面根據平台目前較受歡迎的『日常家務』及『看護及照顧』服務範疇，設計及制定首階段的健康方案，這項服務針對港人生活模式，在首階段提供三大健康方案，配合照顧者、年長父母及上班一族的需要，提供由健康飲食到家庭照顧服務。

服務內容 :



「TOBYCares」：TOBYCares特設長者護理及上門老人照顧服務，由日常看護、起居護理到長者陪診都一應俱全。此方案藉著一站式且貼心的長者照顧服務，分擔三文治世代的重擔，讓他們有一個喘息的空間，從而提升他們的身心靈健康。 「爸媽Chill賞唞」：為協助「大家減齡」會員更有效管理家庭事務，從而節省時間及增進親子關係，會員現可在「大家減齡」獎賞程式兌換Toby的「『掃』走疲勞－家居清潔服務」及「減齡魔術手－上門按摩服務」，足不出戶就可舒緩痛症及疲勞問題，同時創造潔淨家居空間，全方位提升父母生活質素。 「食住瘦三部曲」：港人經常因生活忙碌而缺乏時間烹調健康飲食，又不太懂得如何配搭食材，長遠來說容易導致營養不均。「食住瘦三部曲」提供「健康教煮」服務，由專業家務助理上門指導及烹調營養學家的特製餐單，讓會員與一家大小分享健康美味的菜餚之餘，更能感受溫馨細膩的人情味道，改善飲食平衡。

優惠詳情 :

即日起至2023年12月31，新登記成為「大家減齡」會員並輸入專屬推廣碼「TOBYCARES／TOBYCHILL／TOBYCOOK」（三選一），即可獲Toby港幣80元折扣券迎新優惠，體驗以上健康方案。

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責任編輯：陳玉蓮