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【異動股】思摩爾尾市跌逾15%、創新低　昨披露控股股東新增質押股份

當炒股 15:37 2023/10/13

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電子煙概念股思摩爾國際 （06969） 尾市股價跌逾15%，創上市新低。截至下午3時35分，思摩爾國際跌近17%，暫報5.86元，成交逾4.9億元。思摩爾國際年初至今股價累跌51%。

思摩爾國際昨日公布，控股股東億緯鋰能（深：300014）旗下子企新增質押42.3331萬股公司股份，置於特定信託戶口，作為3.5億美元可交換債券的交換財產部分。公告指，交換財產涉及6057.86萬股思摩爾國際，佔公司已發行股本0.99%。

該債券於2021年11月發行，2026年到期，債券持有人有權以初步交換價46.58港元行使債券交換權，從億緯鋰能獲取交換財產。

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港股 煙草產品 思摩爾國際（06969） 億緯鋰能（深：300014）
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