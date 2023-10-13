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【美國經濟】克魯明：美國有兩個方案可以解決不斷龐大財赤　惟相信無一方案可做到

宏觀解讀 15:33 2023/10/13

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【美國經濟】克魯明：美國有兩個方案可以解決不斷龐大財赤　惟相信無一方案可做到

諾貝爾經師學獎得主克魯明（Paul Krugman）指，美國需要處理其不斷擴大的財赤問題，可透過削減公共社會福利開支或增加稅收兩個方案去解決，但基於國會陷入分裂，相信無一個方案可以做到。

「雖然不必對預算赤字感到恐慌，但較低的赤字確實有助於目前的經濟管理，惟這不會發生。」

沒有證據顯示高利率會驅使經濟步向衰退

克魯明稱，據經合組織（OECD）數據顯示，美國稅收僅佔GDP約20%至30%，遠低於其他國家，故加稅是合理的解決方案，但基於共和黨控制眾議院，相信加稅不會很快發生。

克魯明表示，現時沒有證據顯示高利率會驅使經濟步向衰退，但確實會對美國不斷增加的債務構成更大問題，而美國今年債務將首次達至33萬億美元。他強調，即使不預期美國很快會面臨財政危機，但高息環境意味美國償還債務的成本將更高。

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編輯：陳韻妍

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