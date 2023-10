【科幻建築】杜拜「未來博物館」直擊　融合科技展示航天、環境生態

▲ 根據杜拜「未來博物館」官方表示,如果想避開人流參觀的話,建議在下月至12月中旬,或明年3月的上半月前往。

杜拜在12月下旬至2月迎來最舒適天氣,同時為杜拜的繁忙遊遊季節。杜拜旅遊局官方Instagram帳號近日已發布一系列「杜拜好去處」,除了體驗沙漠冒險活動,亦有其他著名景點如哈利法塔(Burj Khalifa)、未來博物館(Museum Of The Future)等。

其中,未來博物館(Museum Of The Future)已被美國《國家地理》雜誌評為全球最美的14個博物館之一,吸引不少來自世界各地的遊客及當地人參觀。根據博物館官網表示,如果各位不喜歡排長龍、想避開人流參觀的話,就建議在下月至12月中旬,或明年3月的上半月前往。本網記者近日前往該博物館參觀,同行導遊亦提醒,如果有意參觀的話,最好提前約一個月購票!

無樑柱環狀建築 外觀特殊鋼片呼應電腦計算

Museum Of The Future由南非出生的建築師 Shaun Killa 設計,外觀由幾何圖形堆砌而成,是一座77米高的無樑柱環狀建築物,佔地3萬平方米。項目耗資1.36億美元(約11億港元),更歷時7年之久籌備。

值得一提的是,其外觀還採用了1,024片特殊鋼片組合,呼應電腦計算的千位元組(Kilobyte)。而整個博物館的電力系統,亦有30%採用太陽能供電。

▲ 繼世界第一高樓哈利法塔後,杜拜在去年2月還有另一座讓世人驚嘆的建築「未來博物館(Museum of the Future)」揭幕。

▲ 雖然近日杜拜天氣仍然炎熱,不過館內的冷氣充足,所以在大約1.5小時的行程之中,都可以舒適地參觀。地下大廳還有機械狗不定時出現,與參觀者互動。

▲ 館內的地下大廳,會不定時出現「空中驚喜」,由人手操控飛魚漂浮。

一共有7層的未來博物館,其中5層為主要展區,帶出博物館的3大主題:「Journey to the Future」、「Tomorrow Today」及「Future Heroes」。館內橫跨宇宙、航天、生物工程、生態系統等主題。

2071年太空人視角 展現未來想像

一開始,參觀者會被帶到將近半世紀後的2071年,透過太空人角度探索對未來的想像,包括從科技、能源方面等反思創新科技對人類生活的潛在影響。同時藉此引導參觀者思考,當下該如何令生活變得更好。而且,館內亦善用動態科技,與參觀者作有趣互動。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

期間,參觀者會觀看到月球成為可再生能源的來源,並且遊覽亞馬遜雨林,發現生物多樣性的力量:

▼ 點擊圖片放大

展示生命標本歷史的「Heal研究所」當中,收藏了約2,400種動植物數碼標本:

▲ 動物數碼標本。

▲ 透過「未來視野」呈現,彷彿走進沉浸式的標本數據庫。

此外,館內亦有提倡「身心靈健康」重要性的展區。導賞員會要求參觀者放下手機,透過互動遊戲來放鬆心靈:

杜拜未來博物館 Dubai Museum of the Future

地址:67CP+H4Q, Sheikh Zayed Rd, Trade Centre, Trade Centre 2, Dubai

開放時間:10am-7:30pm(逢星期三休館)

網址:museumofthefuture.ae

官方票價:149阿聯酋迪拉姆(約319港元)、4歲以下免費

【球型屏幕】造價180億元!賭城MSG Sphere全球最大球型屏幕 揭萬聖節序幕(多圖)

【周末好去處】FOTOMAX始創中心概念店 設韓式「人生四格」貼紙相機

另一體驗動態科技地點 The View at the Palm

除了未來博物館,是次記者還有前往另一體驗動態科技的地點:呈現朱美拉棕櫚島如何建成,以及可以360度全方位欣賞棕櫚島的「The View at the Palm觀景台」。

正式進入52樓觀景台之前,首先會有動態科技重現棕櫚島建成的歷程:

▼ 點擊圖片放大

而The View at the Palm位於標誌性的棕櫚塔52樓,高240米,同時是杜拜唯一可以360度全方位欣賞到朱美拉棕櫚島、阿拉伯灣及城市天際線的地點:

如果夠膽量觀挑戰由高處望落地面的話,還可以走到高250米的54樓,欣賞畢生難忘的景觀。雖然該觀景區面積感覺比52樓明顯較小,惟在沒有向外延展的玻璃阻擋之下,欣賞杜拜棕櫚島、阿拉伯灣、帆船酒店、哈利法塔等杜拜地標建築。

▼ 點擊圖片放大 +2

杜拜The View at the Palm觀景台

地址:Palm Jumeirah Rd, The Palm Tower, 52ed Floor – Dubai – United Arab Emirates

開放時間:星期一至星期四 09:00 – 22:00、星期五至星期日 09:00 – 00:00

官方票價:標準門票為158阿聯酋迪拉姆(約337港元)、4-12歲為111阿聯酋迪拉姆(約236港元)

記者、拍攝:張寶燕 杜拜直擊

iPhone 15系列已經正式開售!心思思想換電話,但又猶疑不決的讀者們,不妨看看5大Q&A實測片段作參考:

【iPhone 15實測】iPhone 15、iPhone 15 Pro Max新機上手 5大Q&A懶人包(有片)