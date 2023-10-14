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【科幻建築】杜拜「未來博物館」直擊　融合科技展示航天、環境生態

科技 10:00 2023/10/14

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根據杜拜「未來博物館」官方表示，如果想避開人流參觀的話，建議在下月至12月中旬，或明年3月的上半月前往。

杜拜在12月下旬至2月迎來最舒適天氣，同時為杜拜的繁忙遊遊季節。杜拜旅遊局官方Instagram帳號近日已發布一系列「杜拜好去處」，除了體驗沙漠冒險活動，亦有其他著名景點如哈利法塔（Burj Khalifa）、未來博物館（Museum Of The Future）等。

其中，未來博物館（Museum Of The Future）已被美國《國家地理》雜誌評為全球最美的14個博物館之一，吸引不少來自世界各地的遊客及當地人參觀。根據博物館官網表示，如果各位不喜歡排長龍、想避開人流參觀的話，就建議在下月至12月中旬，或明年3月的上半月前往。本網記者近日前往該博物館參觀，同行導遊亦提醒，如果有意參觀的話，最好提前約一個月購票！

無樑柱環狀建築　外觀特殊鋼片呼應電腦計算

Museum Of The Future由南非出生的建築師 Shaun Killa 設計，外觀由幾何圖形堆砌而成，是一座77米高的無樑柱環狀建築物，佔地3萬平方米。項目耗資1.36億美元（約11億港元），更歷時7年之久籌備。

值得一提的是，其外觀還採用了1,024片特殊鋼片組合，呼應電腦計算的千位元組（Kilobyte）。而整個博物館的電力系統，亦有30%採用太陽能供電。

繼世界第一高樓哈利法塔後，杜拜在去年2月還有另一座讓世人驚嘆的建築「未來博物館（Museum of the Future）」揭幕。

雖然近日杜拜天氣仍然炎熱，不過館內的冷氣充足，所以在大約1.5小時的行程之中，都可以舒適地參觀。地下大廳還有機械狗不定時出現，與參觀者互動。

館內的地下大廳，會不定時出現「空中驚喜」，由人手操控飛魚漂浮。

一共有7層的未來博物館，其中5層為主要展區，帶出博物館的3大主題：「Journey to the Future」、「Tomorrow Today」及「Future Heroes」。館內橫跨宇宙、航天、生物工程、生態系統等主題。

2071年太空人視角 展現未來想像

一開始，參觀者會被帶到將近半世紀後的2071年，透過太空人角度探索對未來的想像，包括從科技、能源方面等反思創新科技對人類生活的潛在影響。同時藉此引導參觀者思考，當下該如何令生活變得更好。而且，館內亦善用動態科技，與參觀者作有趣互動。

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期間，參觀者會觀看到月球成為可再生能源的來源，並且遊覽亞馬遜雨林，發現生物多樣性的力量：

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展示生命標本歷史的「Heal研究所」當中，收藏了約2,400種動植物數碼標本：

動物數碼標本。

透過「未來視野」呈現，彷彿走進沉浸式的標本數據庫。

此外，館內亦有提倡「身心靈健康」重要性的展區。導賞員會要求參觀者放下手機，透過互動遊戲來放鬆心靈：

杜拜未來博物館 Dubai Museum of the Future

地址：67CP+H4Q, Sheikh Zayed Rd, Trade Centre, Trade Centre 2, Dubai

開放時間：10am-7:30pm（逢星期三休館）

網址：museumofthefuture.ae

官方票價：149阿聯酋迪拉姆（約319港元）、4歲以下免費

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另一體驗動態科技地點　The View at the Palm

除了未來博物館，是次記者還有前往另一體驗動態科技的地點：呈現朱美拉棕櫚島如何建成，以及可以360度全方位欣賞棕櫚島的「The View at the Palm觀景台」。

正式進入52樓觀景台之前，首先會有動態科技重現棕櫚島建成的歷程：

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而The View at the Palm位於標誌性的棕櫚塔52樓，高240米，同時是杜拜唯一可以360度全方位欣賞到朱美拉棕櫚島、阿拉伯灣及城市天際線的地點：

如果夠膽量觀挑戰由高處望落地面的話，還可以走到高250米的54樓，欣賞畢生難忘的景觀。雖然該觀景區面積感覺比52樓明顯較小，惟在沒有向外延展的玻璃阻擋之下，欣賞杜拜棕櫚島、阿拉伯灣、帆船酒店、哈利法塔等杜拜地標建築。

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杜拜The View at the Palm觀景台

地址：Palm Jumeirah Rd, The Palm Tower, 52ed Floor – Dubai – United Arab Emirates

開放時間：星期一至星期四 09:00 – 22:00、星期五至星期日 09:00 – 00:00

官方票價：標準門票為158阿聯酋迪拉姆（約337港元）、4-12歲為111阿聯酋迪拉姆（約236港元）

記者、拍攝：張寶燕　杜拜直擊

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