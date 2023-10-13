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【強強聯手】豐田夥煉油商出光興產　量產EV全固態電池

科技 17:08 2023/10/13

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電動車（EV）成為汽車製造商的重點發展方向，為搶佔更大市佔率，汽車製造商除了要推出更多款式的電動車外，研發有助提升電動車性能的電池也是一大要素。豐田昨（12日）宣布，與日本第二大石油公司出光興産達成合作夥伴關係，將一同研發及量產全固態電池。

【電動車】日產推出第二款電動概念車　專為戶外活動愛好者設計

與現時主流的車載液態鋰電池不同，全固態電池是將鋰離子電池的液體電解質改為固體。其爆炸的危險性較低外，亦可縮短充電時間。加上全固態電池更易將電池單元疊加，其單位體積的蓄電量可增至3倍，有助延長電動車的續航距離，因而被視新一代電池新星。

然而，生產全固態電池一直存有不少技術難題，如電極在充放電時膨脹和收縮，與固體電解質的界面將分離，電池性能會隨之下降、固體電解質中攜帶電力的離子不易移動，及生産電池和發生故障時可能會産生有害硫化氫等，使全球全固態電池開發進展遲緩。

豐田則表示，已發現解決固態電池耐用性問題的技術突破，加上出光興產一直以來都在開發電池材料「固態硫化物電解質」，「透過整合兩間公司的材料開發技術、出光興產的材料製造技術，和豐田的電池量產技術，我們將全面量產全固態電池」。另計劃在2027至2028年推出配備全固態電池的電動車。

大幅提升性能　與Tesla一較高下

據了解，豐田現時採用鋰電池的電動車款「bZ4X」充電時間約為30分鐘，續航距離約600公里。若新車採用全固態電池，充電時間可縮短在10分鐘內，續航距離亦可達1,200公里。屆時將有望與Tesla、比亞迪等電動車巨頭一較高下。

【電動車】希慎夥Tesla打造港島最大充電樞紐　亞洲首個V4超級充電站啟用

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責任編輯：殷凱怡

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