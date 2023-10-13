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【大行報告】野村：三大電訊股正復甦 建議收集中國移動及中國電信

股樓投資 20:22 2023/10/13

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野村表示，內地電訊業的消費業務保持穩定，但企業業務面臨阻力，又認為中國移動（00941）、中國電信（00728）和中國聯通（00762）三大電訊股正從第二季的市場影響中復甦，預計第三季服務收入將分別較去年同期增加5.5%、6%和3.8%。不過，該行認為，在ARPU改善和加值服務的推動下，公司核心業務的營收仍可成長低單位數。


 

 

 

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該行建議收集中國移動及中國電信，並均予「買入」評級。不過該行同時將中移動目標價則由77元降至75元，又對中電信目標價由5元下調至4.6元。此外，該行將中國聯通的目標價由6.1元下調至5.4元，評級「中性」。

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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