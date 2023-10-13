【大行報告】野村：三大電訊股正復甦 建議收集中國移動及中國電信

野村表示，內地電訊業的消費業務保持穩定，但企業業務面臨阻力，又認為中國移動（00941）、中國電信（00728）和中國聯通（00762）三大電訊股正從第二季的市場影響中復甦，預計第三季服務收入將分別較去年同期增加5.5%、6%和3.8%。不過，該行認為，在ARPU改善和加值服務的推動下，公司核心業務的營收仍可成長低單位數。





【有片睇】 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態【見下頁】

【延伸閱讀】【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行建議收集中國移動及中國電信，並均予「買入」評級。不過該行同時將中移動目標價則由77元降至75元，又對中電信目標價由5元下調至4.6元。此外，該行將中國聯通的目標價由6.1元下調至5.4元，評級「中性」。

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

同場加映：【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤