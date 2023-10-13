【盈喜股】料中期扭虧為盈賺約1億至1.15億 莎莎國際股價逆市最高漲10.3%

莎莎國際（00178）周四（12日）收市後發盈喜，預料截至2023年9月底止中期將扭虧為盈，錄得溢利介乎約1億至1.15億元，對比去年同期為虧損1.33億元。消息刺激莎莎次日周五（13日）股價逆市向上，最高一度漲10.3%至1.18元，其後升幅收窄，至收市報1.13元，升5.6%。





【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

莎莎國際表示，期內轉虧為盈，主要因旅客再臨令核心市場香港及澳門特區的銷售錄得增長，以及透過加強產品種類管理和增加獨家品牌的佔比，令中期毛利率有所提升。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

公司發盈喜同日亦公布7月起至9月底止第二季度銷售數據，集團期內營業額按年上升46.2%至 10.97億元。其中，集團線下銷售增加 50.6%至 9.15億元，而集團線上銷售增加 27.7%至 1.81億元。

【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤