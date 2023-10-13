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【盈喜股】料中期扭虧為盈賺約1億至1.15億 莎莎國際股價逆市最高漲10.3%

股樓投資 16:12 2023/10/13

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莎莎國際（00178）周四（12日）收市後發盈喜，預料截至2023年9月底止中期將扭虧為盈，錄得溢利介乎約1億至1.15億元，對比去年同期為虧損1.33億元。消息刺激莎莎次日周五（13日）股價逆市向上，最高一度漲10.3%至1.18元，其後升幅收窄，至收市報1.13元，升5.6%。

 


 

 

 

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莎莎國際表示，期內轉虧為盈，主要因旅客再臨令核心市場香港及澳門特區的銷售錄得增長，以及透過加強產品種類管理和增加獨家品牌的佔比，令中期毛利率有所提升。

 

 

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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公司發盈喜同日亦公布7月起至9月底止第二季度銷售數據，集團期內營業額按年上升46.2%至 10.97億元。其中，集團線下銷售增加 50.6%至 9.15億元，而集團線上銷售增加 27.7%至 1.81億元。

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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