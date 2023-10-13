【大行報告】營收增長前景強勁 第二季毛利率改善 野村上調藥明康德目標價至121.7元

野村表示，考慮到藥明康德（02359）營收增長前景強勁、第二季毛利率更好及非持續收入增加，該行將2023及2024財年利潤分別上調23%及30%，將營收預測分別維持及上調3%。









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在預期第三季度增長符合進度下，該行維持對其「買入」評級，並將其目標價由98.96元上調至121.7元。藥明康德周五（13日）100.1元，跌0.4%。





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該行指出，藥明康德現價反映今年全面攤薄每股盈利3.61元人民幣，市盈率25.6倍，並估計公司第三季度銷售按年升4%、盈利按升0.5%，收入110億元人民幣，按年升4%，按季升11.7%。

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記者：鄭昊彤