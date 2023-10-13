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【京東9618】京東最多跌13%　發言人：劉姓商人涉嫌違法被抓謠言混淆視聽

股市 15:12 2023/10/13

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【京東9618】京東發言人：劉姓商人涉嫌違法被抓謠言混淆視聽

京東 （09618） 今日股價大跌逾一成，而且成為即日最活躍港股。京東發言人在內地社交平台指，關注到有謠言稱「劉姓商人涉嫌違法被抓」，斥責別有用心的人於京東相關新聞動態下發布有關謠言，以混淆視聽、操縱輿論。京東發言人揚言，對此惡劣行徑表示強烈憤慨，並已向公安機關報案。

撇除京東發言人所指的謠言，多家券商本周先後發布京東第三季業績前膽，調低京東收入、盈利預測以至目標價。分析詳見【下一頁】

京東發表澄清公告後，京東股價最新仍跌近11%，報104.8元，成交34億元。

京東創辦人劉強東去年退任京東集團首席執行官後陪同太太章澤天於美國安胎，今年初被拍下再度重返內地後，京東5月宣布再換CEO，由現任京東CFO許冉將接替徐雷擔任CEO，外界普遍視為劉強東重新主理京東業務前線。

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編輯：麥德銘

港股 劉強東 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
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