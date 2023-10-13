【TikTok危機】TikTok被指未完全遵循法規　馬來西亞促立即糾正

在各類社交媒體充斥的時代，全球各國都制定了自家法規，以管制社交媒體散播不當內容。近年積極在東南亞發展電商業務的TikTok，繼被印尼禁止TikTok在平台上進行交易外，連TikTok上的內容亦被馬來西亞盯上。

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綜合外媒報道，隨著馬來西亞政府誓言打擊當局認為觸及種族、宗教和忠誠度的激進言論後，當局加強對網路內容的檢視。馬來西亞數位通訊部（KKD）部長Fahmi Fadzil和TikTok的代表會面後，在Facebook發文表明，TikTok在遵守馬來西亞法律情況，包括遏制馬來西亞的誹謗或誤導性內容，仍然「不盡如人意」。

他透露：「在討論中，我強調了TikTok需根據馬來西亞的指導方針和法律運作。該企還必須更加積極主動地遏制虛假新聞，和誹謗性資訊，包括協調不真實行為在其平台上傳播。」另須解決與內容分發和廣告相關的問題。

文中又提到，TikTok已向當局保證將與政府合作，惟TikTok目前沒有馬來西亞代表，或對協商事宜造成影響。該企將於下周，與KKD和馬來西亞通訊和多媒體委員會（MCMC），繼續就遏制平台不當內容及TikTok Shop事宜開會。KKD亦將在未來數周內，對TikTok所提供、有關TikTok Shop資料進行審查。

計劃投資數十億美元 惟多方面發展均受阻

雖然TikTok行政總裁周受資6月在「TikTok東南亞影響力論壇」時表示，該企將在未來於東南亞投資數十億美元，以推動電商發展，但隨印尼政府全面禁止社交媒體上的電商交易，TikTok上的交易亦被禁。與此同時，越南當局亦正在加緊調查該平台上，是否存在「有毒」內容。

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責任編輯：殷凱怡

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