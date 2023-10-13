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【HK Express】香港快運停止向旅行團提供團體票 東瀛遊：影響不大 縱橫遊：日本團費至少加一成
股市 14:58 2023/10/13
國泰航空 （00293） 旗下香港快運（HK Express），將於11月及12月所有航點停止向旅行團提供團體訂票。香港快運表示，作為本地唯一的低成本航企，會不時審視業務需要，按照不同類型客戶，包括自助旅遊人士、旅遊套票或旅行團等，相應調整銷售策略，以滿足不斷變化的市場需求，強調公司目前與各大旅行社保持着不同類型的業務合作夥伴關係。
東瀛遊：3個月前已收到香港快運的通知
縱橫遊 （08069） 行政總裁袁振寧表示，對香港快運今次的決定感託異，旗下越南峴港及泰國清邁團受影響，涉約100人，將安排改乘其他航班公司或取消行程，未來部分日本團或會選擇其他航空公司，團費可能要增加一至兩成。
東瀛遊 （06882） 執董禤國全稱，約3個月前已收到香港快運的通知，東瀛遊已停售相關的旅行產品，並已安排旅行團轉乘為其他航空公司，預期香港快運的決定不會有太大影響。他又指，航空公司分配機位以一個季度來作安排，若香港快運恢復向旅行團提供機位團，預計最快要等到明年4月。
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