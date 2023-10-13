  • 28°C
香港時間 : 20231013日 (週五) 15:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HK Express】香港快運停止向旅行團提供團體票　東瀛遊：影響不大　縱橫遊：日本團費至少加一成

股市 14:58 2023/10/13

分享：

分享：

【HK Express】香港快運停止向旅行團提供團體票　東瀛遊：影響不大　縱橫遊：日本團費至少加一成

國泰航空 （00293） 旗下香港快運（HK Express），將於11月及12月所有航點停止向旅行團提供團體訂票。香港快運表示，作為本地唯一的低成本航企，會不時審視業務需要，按照不同類型客戶，包括自助旅遊人士、旅遊套票或旅行團等，相應調整銷售策略，以滿足不斷變化的市場需求，強調公司目前與各大旅行社保持着不同類型的業務合作夥伴關係。

東瀛遊：3個月前已收到香港快運的通知

縱橫遊 （08069） 行政總裁袁振寧表示，對香港快運今次的決定感託異，旗下越南峴港及泰國清邁團受影響，涉約100人，將安排改乘其他航班公司或取消行程，未來部分日本團或會選擇其他航空公司，團費可能要增加一至兩成。

東瀛遊 （06882） 執董禤國全稱，約3個月前已收到香港快運的通知，東瀛遊已停售相關的旅行產品，並已安排旅行團轉乘為其他航空公司，預期香港快運的決定不會有太大影響。他又指，航空公司分配機位以一個季度來作安排，若香港快運恢復向旅行團提供機位團，預計最快要等到明年4月。

相關文章：【國泰293】國泰航空降低2024會藉升級門檻　「7折」積分可升級

相關文章：【國泰293】國泰航空：重建之路取非常好進展　贖政府195億優先股先決議案獲通過

ET財智Talk
【ET財智Talk】利率長期偏高風險資產回調？ 利達黃耀宗分析美股前景及心水股推介

 

港股 縱橫遊控股（08069） 國泰航空（00293） 東瀛遊（06882） 縱橫遊 旅行團 袁振寧 航空 國泰航空 香港
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】英國批准微軟5400億元收購動視暴雪　道指期貨升35點（不斷更新）

下一篇文章

【MSFT】微軟5400億元收購動視暴雪　獲英國開綠燈　終點在望？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款