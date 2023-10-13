【以巴戰爭】哈馬斯傳用朝製武器 北韓斥美國造謠

外國軍事專家研究巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）照片，聲稱當中有使用北韓的武器。北韓朝中社周五（13日）反駁，斥責是美國政府造謠。

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朝中社引述北韓國家問題專家，指以巴戰爭責任在美國，指華府為將今次中東衝突與北韓拉上關係，再次動用「黑色陰謀」宣傳。北韓指美國政府御用媒體團隊和冒牌專家編造謠言，毫無根據捏造巴勒斯坦用北韓武器攻擊以色列。

北韓專家批評美國及盟友造謠，指控北韓趁美國聚焦中東及烏克蘭時實行威脅外交戰略，助長地區緊張局勢。專家指以巴戰爭根源，是美國公然庇護非法佔領巴勒斯坦領土的盟友，實施最反動的中東政策。

以色列國防軍周三（11日）發布繳獲的哈馬斯武裝分子武器照片，有軍事專家發現當中可能有北韓生產的武器，包括F-7火箭推進榴彈。

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曾研究北韓售武的美國德州Angelo州立大學教授Bruce Bechtol表示，哈馬斯被指已使用F-7多年，估計今次出現的可能來自新武器交易，或可追溯最久遠至2009年。

北韓專家Joost Oliemans認為，哈馬斯亦有可能透過其他曾與北韓有武器交易的中東國家，間接獲得北韓的武器裝備。

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責任編輯：吳漢培