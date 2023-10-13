  • 28°C
香港時間 : 20231013日 (週五) 15:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MSFT】微軟5400億元收購動視暴雪　獲英國開綠燈　終點在望？

股市 14:47 2023/10/13

分享：

分享：

【MSFT】微軟5400億元收購動視暴雪　獲英國開綠燈　終點在望？

微軟（Microsoft，美：MSFT）2022年1月宣布擬以687億美元（折合約5,373億港元）收購遊戲開發大廠動視暴雪（美：ATVI），近一年尋求不同地區批准通過反壟斷審查，但英國監管機構5月否決微軟、動視暴正合併交易，微軟於8月再度提交新方案。最新外電報道，英國當局已批准更新後的合併方案，意味微軟已通過全球所有主要監管機構審查。

英國CMA指出，微軟重新調整的方案向法國發行商Ubisoft 出售部分遊戲權利，滿足到該局對反競爭行為的關注，可帶來具競爭力定價和更好服務。

微軟和動視暴雪早前同意將合併建議期限，延長至10月18日。隨英國開綠燈，交易很大機會在短期內完成。

ET財智Talk
【ET財智Talk】利率長期偏高風險資產回調？ 利達黃耀宗分析美股前景及心水股推介

相關文章：

【MSFT】英CMA對微軟收購動視暴雪新方案改觀　微軟：繼續爭取CMA的最終批准

【美股焦點】微軟向英國重新提交動視暴雪收購案　轉售遊戲雲版權

【美股焦點】微軟與動視暴雪同意延長合併建議期限至10月18日　調高分手費至45億美元

【股神巴菲特】微軟購動視暴雪臨近終點之際　巴郡大手減持動視暴雪先行獲利

【美股焦點】微軟與Sony達成10年協議　PlayStation可保留《決勝時刻 Call of Duty》　動視暴雪盤前升4.7%

編輯：麥德銘

電玩手遊 壟斷 收購 美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） Microsoft
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【HK Express】香港快運停止向旅行團提供團體票　東瀛遊：影響不大　縱橫遊：日本團費至少加一成

下一篇文章

【新股IPO】滴滴計劃2024年在香港上市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款