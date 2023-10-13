▲ 【MSFT】微軟5400億元收購動視暴雪 獲英國開綠燈 終點在望？

微軟（Microsoft，美：MSFT）2022年1月宣布擬以687億美元（折合約5,373億港元）收購遊戲開發大廠動視暴雪（美：ATVI），近一年尋求不同地區批准通過反壟斷審查，但英國監管機構5月否決微軟、動視暴正合併交易，微軟於8月再度提交新方案。最新外電報道，英國當局已批准更新後的合併方案，意味微軟已通過全球所有主要監管機構審查。

英國CMA指出，微軟重新調整的方案向法國發行商Ubisoft 出售部分遊戲權利，滿足到該局對反競爭行為的關注，可帶來具競爭力定價和更好服務。

微軟和動視暴雪早前同意將合併建議期限，延長至10月18日。隨英國開綠燈，交易很大機會在短期內完成。

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編輯：麥德銘