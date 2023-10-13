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【新股IPO】滴滴計劃2024年在香港上市

新股IPO 14:30 2023/10/13

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【新股IPO】滴滴計劃2024年在香港上市

內地網約車龍頭滴滴全球據報計劃在2024年在香港上市，惟未知滴滴最新集資金額目標。滴滴全球曾於2021年在紐約IPO，但掛牌僅一星期就被網信辦批評「嚴重違規收集使用個人信息」，須從內地應用商店下架應用程式並停止新用戶註冊。滴滴全球於2022年從美國除牌，並遭內地開出逾80億元人民幣罰單，直至今年年初才正式重新上架並接受新戶註冊。

滴滴在內地網約車市佔率約70%

在滴滴下架後，多家公司推出網約車服務，目前滴滴在內地網約車市佔率依然有約70%，但較高峰約90%佔有率也有所回落。

滴滴在美國除牌後，依然有維持場外交易，以最新交易價3.36美元計，公司估值約160億美元，與2021年最高市值874億美元（約6820億港元），縮水8成。

滴滴未有回應上市時間表傳聞，而公司單一最大股東、持股約20%的軟銀集團也沒有回應傳聞。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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編輯：麥德銘

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