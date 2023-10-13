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星凱‧堤岸單日連沽4伙　套現4044.9萬

股樓投資 14:38 2023/10/13

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市場期待新一份《施政報告》中「減辣」，全新盤普遍暫停推盤步伐，個別發展商趁機積極推售旗下新盤餘貨單位。中洲置業旗下沙田火炭現樓新盤星凱‧堤岸近日連錄成交。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，星凱‧堤岸周內連錄成交，今日更單日連沽4伙，成交價由660.4萬至1,173.8萬元，實用呎價17,140至20,665元，合共套現4,044.9萬元。其中1座6樓B室，實用面積337平方呎，以660.4萬沽出，呎價19,596元。連同本月另外6宗成交，項目10月內迅沽10伙，吸金逾1億元。

他續指，項目自上月13日重推後迅沽21伙，合共套現逾2.4億元。樓盤開售至今累售895伙，套現逾92億元，平均呎價20,367元。

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    撰文 : 蔡子俊

    中洲置業 一手市場 星凱‧堤岸 沙田 火炭

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