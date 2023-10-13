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英考慮驅逐撐哈馬斯外國人 擬廢除簽證

環球政治 13:52 2023/10/13

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英國政府被指，可能驅逐支持巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的外國留學生及在職人士，或廢除相關人士的簽證，指他們可能威脅國家安全。

【以巴戰爭】以軍24小時內地面攻加沙 警告平民撤離 【下一頁】

內政部旗下入境事務國務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）據報已下令職員，研究以國家安全或公眾利益為由，廢除支持哈馬斯襲擊以色列人士與有確切證據涉及反猶太歧視人士的簽證。

內政部官員透露，迎來發現不少令人難受的反猶太及支持哈馬斯恐怖主義活動的舉動，如果任何持簽證入境人士有類似行為，廢除相關人士簽證明顯合符公眾利益。

官員指此舉能讓英國猶太人群體了解他們受到保護，同時有助為居留在英國的外國人士建立基本行為及行動規範。

特朗普讚真主黨「醒目」 美以政府同炮轟 【下一頁】

英國多間大學校長明確警告學生，如果表明支持哈馬斯上周六（7日）襲擊以色列，將可能面臨刑事調查。部分大學的巴勒斯坦社群在社交平台上稱讚哈馬斯的襲擊，據指已有人向警方舉報相關學生。

教育大臣喬芝蘭（Gillian Keegan）亦去信英國大學的校長，促請校方針對任何試圖威脅猶太學生的行為採取迅速及果斷的行動。

法國亦有類似舉動，內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）要求，任何干犯反猶太行為的外國人士應遭立即驅逐出境。據悉，3人因此已被驅逐出法國。

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責任編輯：吳漢培

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