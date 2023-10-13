▲ 【新股IPO】安永：有意申請A股IPO的企業轉向海外及香港 全球IPO市場首三季集資額減32%至1012億美元

安永公布，全球IPO市場首三季共錄得968宗交易，按年下跌5%，集資額亦減少32%至1012億美元。安永指，市場勢頭逐漸增強，第三季新股上市後股價表現較前些季度有明顯改善。亞太區IPO市況好壞參半，儘管佔全球IPO交易份額約60%，但其上市宗數和集資額分別按年下降8%及41%。

料中港整體IPO市場出現反彈

安永預料，準備於內地上市的企業，將接受更嚴謹的審查以及更長的註冊程序，主要由於監管部門有意通過控制IPO的節奏以平衡投融資市場，而在調控措施下，緊隨國策及行業政策的企業仍有機會於積極支持創新中小企的北京證券交易所進行IPO，同時亦有跡象顯示部分有意申請A股IPO的企業將上市目的地轉向海外和香港市場。

安永大中華區上市服務主管合夥人何兆烽指，隨中國內地和香港市場的復甦，預計地區整體將出現反彈，香港的上市申請中有一大型分拆項目目標籌集最少10億美元，亦向市場釋放正面信號。香港首三季有42宗IPO，集資額約32億美元，佔全球IPO集資額約3%。

新興市場IPO集資額佔全球IPO市場75%

2023年至今，新興市場的IPO宗數及集資額分別佔全球IPO市場的77%及75%。除了較興旺的印尼、馬來西亞和印度市場外，土耳其及羅馬尼亞亦是新興的熱門IPO地點。在發達市場，美國的大型IPO增加，而日本及意大利則見小型IPO增長。

以行業計算，科技行業繼續主導2023年的全球IPO活動。然而，若撇除晶片設計巨頭的IPO，整個科技行業的集資額則錄得同比下降。雖然人工智能（AI）初創企業的IPO上市尚未有顯著增長，但已可見於上市申請之中。工業行業爬升至第二位，主要由於工業分類下的大部份子行業穩定擴張。獨角獸IPO的宗數及集資額則同比大幅下跌逾八成，主要可見於傳統增長行業，如科技以及生物科技與健康。

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編輯：陳韻妍