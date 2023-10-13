  • 30°C
香港時間 : 20231013日 (週五) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】350元人民幣可入手Tesla Cybertruck....造型開瓶器

股市 13:33 2023/10/13

分享：

分享：

【TSLA】350元人民幣可入手Tesla Cybertruck....造型開瓶器

特斯拉（Tesla，美：TSLA）電動卡車Cybertruck預料最快將在年底開始出貨，Tesla中國先在內地網絡商店上架「以Cybertruck 為靈感」的開瓶器，定價為350元人民幣。Tesla形容：「CyberOpener採用 316L 不鏽鋼材質，經過 21 道工序、12 次拉砂製作而成，具有收藏價值。」

點擊圖片放大
+2

熟悉大中華區供應鏈行情的天風國際證券分析師郭明錤本周指，Cybertruck最快將在年底開始出貨，2023至25年間的每年出貨量預期分別為100至200架、10萬至12萬架、以及24萬至26萬架。

郭明錤預料，Cybertruck競爭優勢可望維持至2030年，意味著第二代Cybertruck或等待至2030年後才會出貨，並會在外觀設計大致不變下，推出規格升級或修改的版本。

郭明錤提到，Cybertruck對Tesla未來數年內營收與利潤增長的貢獻是顯而易見，並相信該貢獻在未來將不受季節性與經濟景氣衰退所影響。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】香港千萬富翁一年少2000人　與其他港人投資分別是甚麼？

相關文章：

【TSLA】天風證券郭明錤：Tesla Cybertruck最快年底出貨　2025年出貨量料達24萬至26萬部

【Cybertruck】Elon Musk試駕Cybertruck「量產候選車」　聲稱是Tesla最好的產品

【TSLA】特斯拉急漲3%越290關　Cybertruck出廠　福特減價10000美元迎戰股價即瀉6%

編輯：麥德銘

美股 科技產品 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】安永：有意申請A股IPO的企業轉向海外及香港　全球IPO市場首三季集資額減32%至1012億美元　

下一篇文章

【美股期貨】阿根廷加息至133厘　美債息4.67厘　道指期貨升32點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款