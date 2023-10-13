▲ 【TSLA】350元人民幣可入手Tesla Cybertruck....造型開瓶器

特斯拉（Tesla，美：TSLA）電動卡車Cybertruck預料最快將在年底開始出貨，Tesla中國先在內地網絡商店上架「以Cybertruck 為靈感」的開瓶器，定價為350元人民幣。Tesla形容：「CyberOpener採用 316L 不鏽鋼材質，經過 21 道工序、12 次拉砂製作而成，具有收藏價值。」

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熟悉大中華區供應鏈行情的天風國際證券分析師郭明錤本周指，Cybertruck最快將在年底開始出貨，2023至25年間的每年出貨量預期分別為100至200架、10萬至12萬架、以及24萬至26萬架。

郭明錤預料，Cybertruck競爭優勢可望維持至2030年，意味著第二代Cybertruck或等待至2030年後才會出貨，並會在外觀設計大致不變下，推出規格升級或修改的版本。

郭明錤提到，Cybertruck對Tesla未來數年內營收與利潤增長的貢獻是顯而易見，並相信該貢獻在未來將不受季節性與經濟景氣衰退所影響。

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編輯：麥德銘