【以巴戰爭】以軍24小時內地面攻加沙 警告平民撤離

以色列政府通知聯合國，將在24小時內進攻加沙走廊地區（Gaza Strip），警告當地巴勒斯坦平民應向南方撤離，直至未來通報才可回歸。

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聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）及其他消息人士表示，以色列國防軍及國防部當地時間周四（12日）凌晨通知，以軍表明將在24小時內向加沙發動進攻。

以方警告，加沙Wadi地區北部平民向南方撤離。據悉，有關地區有逾100萬名巴勒斯坦居民，以軍發出警告相信是地面進攻前的訊號，消息人士指以軍發警告希望避免平民傷亡。

杜雅里克指以軍要求當地所有人士撤離，包括全體聯合國人員及清空所有聯合國旗下避難所。他稱不可能撤離所有人士，估計以軍行動將導致嚴重人道災難，促請以方收回。

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聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，已把行動中心及國際人員撤離至南方加沙，呼籲以軍保護所有UNRWA在當地的避難所。

以色列駐聯合國代表大使埃丹（Gilad Erdan）周四批評聯合國，指聯合國對以色列警告的回應令人可恥，指摘聯合國長年漠視激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的武裝行為，亦對哈馬斯利用平民或民用基建匿藏武器及發動襲擊視而不見。

埃丹批評聯合國如今不支持以色列，忽略被哈馬斯屠殺的以色列平民死傷，嘗試弱化哈馬斯造成的傷害。他指聯合國現時應該集中協助歸還被擄走平民，譴責哈馬斯及支持以色列保護自身的權利。

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責任編輯：吳漢培