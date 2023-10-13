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【AI爭議】Google推出AIGC新政策　使用者涉版權爭議可獲賠

科技 14:04 2023/10/13

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自生成式人工智能（Generative AI）聊天機械人ChatGPT推出後，相關的AI技術急速普及。然而，包括Google在內的大型科企，因利用公開收集的資料訓練AI模型，不時被該些資料的創作者被指控侵犯版權，以至相關的人工智能生成內容（AIGC）同樣存有侵犯版權之嫌。Google為保障其客戶權益，今周四（12日）宣布，推出有關生成性AI的知識產權賠償政策。

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Google於聲明指，該企今年內已大模規地將其AI模型Duet AI嵌入至其雲端平台及Google Workspace中，進一步提升其產品效能及使用體驗。考慮到客戶有機會因而面臨潛在的法律風險，該企推出與生成式AI相關的知識產權賠償新政策。「我們將採用雙管齊下、行業優先的方法，旨在讓你在使用我們的生成式AI產品時更加安心。 」

新政策將適用於Google Cloud和Google Workspace中的Duet AI服務，包括 Google Docs、 Gmail中產生的文字，以及在Google Slides、Google Meet中產生的圖像等。另涵蓋Vertex AI Search、Vertex AI Conversation、Vertex AI Text Embedding API / Multimodal Embeddings、Visual Captioning / Visual Q&A on Vertex AI，及Codey APIs等產品。

循2大賠償標準　審視各侵權爭議

而Google亦將審視客戶是因經其產品生成的AIGC，還是Google的訓練數據，而惹上版權爭議。若屬前者，只有客戶沒有故意試圖侵犯他人的權利，並且在使用工具時引用來源，便將受新賠償政策保護，並由Google承擔其所涉及的潛在法律風險。

若屬後者，該企則再次強調，將會按現時的AI訓練數據相關第三方知識產權賠償條款處理。簡而言之，即無論Google的訓練數據是否涉版權爭議，該企均會對客戶進行賠償。

雖然Google新政策無疑是助其客戶免受由第三方提出的版權爭議，但值得留意的是，在眾多鬧得熱烘烘的AI版權爭議及訴訟中，大多都是針對該些AI模型的擁有者，即Google、OpenAI、微軟（Microsoft）等科企，而非終端用家。而這些被指控侵犯的科企往往以美國版權法為理據，表明使用從網路上收集得來的訓練資料來訓練其AI模型，屬於合理使用。

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責任編輯：殷凱怡

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