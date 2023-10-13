▲ 【打風不停市】證券及期貨專業總會：內地打風開市因與香港情況不同 反對強推惡劣天氣開市

港府研究「打風不停市」安排近日傳取得進展，香港證券及期貨專業總會發公開信指，若政府在未充分完善保障人身安全，反對強行推出在惡劣天氣下開市的措施。即使深圳、上海交易所可以在惡劣天氣、全市停課停工下維持開市，總會指出，香港與兩地情況不同，內地的券商和銀行擁有更大的辦公空間，可以容納員工在惡劣天氣下留宿辦公，香港難有相同條件，僅靠遠程辦公軟件未必能輕鬆控制辦公室的電腦設備，而且打風開市牽涉到銀行業資金提存等問題亦不易解決。

總會表示，雖然有部分前線業務人員可能希望繼續開市，因他們可以遠程辦公，但不能忽視其他需要親自前往辦公室工作的後勤人員。政府應確保有相關的配套支援措施，包括銀行、交通、電腦、信息技術和保險，探索一個能夠在不給從業人員帶來額外成本的情況下實施的解決方案。

該會又指，香港每年因惡劣天氣而暫停交易的日子平均只有1至2天，質疑有關改革是否能夠在成本和效益之間取得平衡。

香港證券及期貨專業總會為為香港工聯會屬會之一，同時代表超過6,000名從事證券、期貨及資產管理等領域的從業人員。

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編輯：麥德銘