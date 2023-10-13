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【分析】京東大瀉逾一成創上市低　券商為何突然唱淡京東前景？

股市 12:14 2023/10/13

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【分析】京東大瀉逾一成創上市低　券商為何突然唱淡京東前景？

京東 （09618） （美：JD）被大行一致唱淡，預期在疲弱的消費情緒下，京東的業務及策略調整將會影響第三季的收任增長及利潤率表現，同時第四季經營前景維持弱，基於收入增長及盈利存在不確定性，券商紛調低京東評級及目標價。京東股價中午收報103.5元，跌12%，創上市新低。

大摩：京東要適應長期消費降級趨勢

大摩預期，京東第三季收入僅增1.1%，並將京東今年收入預測下調3%，2024及2025年收入預測分別下調4%及7%，以反映弱於預期的消費情緒，而在長期消費降級趨勢下，若京東無法成功迎合這個低價策略，將令其在電商市場中處於不利位置。該行稱，雖然京東估值處於低位，但仍將其美股評級由「增持」降至「與大市同步」，目標價下調40%至33美元。

花旗指，京東面對高基數、激烈的競爭環境、相對疲弱的消費趨勢及持續重組影響下，決定調低第三季及第四季收入預測3.4%及4.3%，預期第三季及第四季收入按年分別僅增0.8%及1.3%，分別為2456億及2994億元人民幣。

花旗：「雙11」促銷活動無動京東大力復甦

花旗稱，儘管第四季有「雙11」促銷活動，但審慎的消費情緒及激烈的折扣活動，將會對京東的復甦增長構成明顯影響，但相信經營效率改善有助支持盈利及利潤率。該行調低京東美股目標價33%至43美元。

野村預期，京東第三季收入按年增長1%至2,460億元人民幣，對比其指引持平至增長5%，處於近下限水平，亦較市場預期的2,540億元低3%。野村認為，京東零售環境未見明顯改善，管理層亦稱內地零售市道自第三季以來沒有明顯復甦，雖然中央自9月開始出招救內房市場，但京東作為內地最大家庭電器零售商，未見有關措施對電器銷售有正面作用。

券商對京東最新看法
券商評級目標價
野村買入港股：187港元>174港元
美股：48>45美元
摩根士丹利增持>與市場同步美股：55美元>33美元
花旗買入美股：64美元>43美元
富瑞買入美股：97美元>80美元

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編輯：陳韻妍

港股 個股分析 大行報告 京東集團—SW（09618） 目標價 銷售 零售 京東（美：JD）
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