▲ 【航空恢復】外傭機票新選擇、大灣區航空11月推馬尼拉航線 一周五班往返

大灣區航空公布，2023年11月8日開辦往返香港和菲律賓馬尼拉航線，為公司第7個航點。大灣區航空擬每周提供5天香港馬尼拉航班，出發時間均為深夜。除了大灣區航空，國泰航空 （00293） 旗下香港快運8月已宣布，10月13日推出直飛馬尼拉新航線，意味連續兩個月有本地航空公司推出馬尼拉航班服務。

大灣區航空馬尼拉航班資料

航班 出發地 出發時間

（當地時間） 抵達時間

（當地時間） 每周航班 HB231 香港 23：50 翌日02：00 星期一、三、四、五、六 HB232 馬尼拉 03：00 05：10 星期二、四、五、六、日

大灣區航空指，馬尼拉是東南亞主要的經濟及商業樞紐，也是區內其中一個旅客往返最頻繁的城市。菲律賓除了是不少在香港工作的外籍人士的家鄉，也是出往熱門旅遊勝地長灘島、 巴拉望島及宿霧等地的主要機場。新航線採用全經濟艙規格的波音 737-800 客機。

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編輯：麥德銘