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【航空恢復】外傭機票新選擇、大灣區航空11月推馬尼拉航線　一周五班往返

Hot Talk 11:57 2023/10/13

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【航空恢復】外傭機票新選擇、大灣區航空11月推馬尼拉航線　一周五班往返

大灣區航空公布，2023年11月8日開辦往返香港和菲律賓馬尼拉航線，為公司第7個航點。大灣區航空擬每周提供5天香港馬尼拉航班，出發時間均為深夜。除了大灣區航空，國泰航空 （00293） 旗下香港快運8月已宣布，10月13日推出直飛馬尼拉新航線，意味連續兩個月有本地航空公司推出馬尼拉航班服務。

大灣區航空馬尼拉航班資料

航班出發地出發時間
（當地時間）		抵達時間
（當地時間）		每周航班
HB231香港23：50翌日02：00星期一、三、四、五、六
HB232馬尼拉03：0005：10星期二、四、五、六、日

大灣區航空指，馬尼拉是東南亞主要的經濟及商業樞紐，也是區內其中一個旅客往返最頻繁的城市。菲律賓除了是不少在香港工作的外籍人士的家鄉，也是出往熱門旅遊勝地長灘島、 巴拉望島及宿霧等地的主要機場。新航線採用全經濟艙規格的波音 737-800 客機。

ET財智Talk
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編輯：麥德銘

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