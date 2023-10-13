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特朗普讚真主黨「醒目」 美以政府同炮轟

環球政治 11:53 2023/10/13

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美國前總統特朗普（Donald Trump）日前讚揚，由伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）十分「醒目」，並批評以色列未有做足準備。白宮﹑以色列政府及多位共和黨初選候選人均一致批評特朗普言論。

【以巴戰爭】巴勒斯坦主席譴責攻擊平民 美國將撤僑 【下一頁】

特朗普周三（11日）讚揚真主黨十分聰明，並指摘以色列防長加拉蘭特（Yoav Gallant）是「混蛋」。但特朗普同樣指出，真主黨十分邪惡。

特朗普亦表示，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）今次遭到嚴重打擊，稱對方及以色列未做好防範巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的攻擊。周四（12日）的聲明中，特朗普稱自己在任期間是以色列最好的盟友。

白宮副新聞秘書貝茨（Andrew Bates）斥特朗普言論「危險及精神失常」（dangerous and unhinged），稱難以理解為何會有美國人讚揚伊朗支持的恐怖組織聰明。

【以巴戰爭】Lush門市貼反以色列標語 網民揚言抵制品牌 【下一頁】

以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）指出，特朗普的言論反映對方不可依賴。他批評特朗普作為美國前總統，發表傷害以色列人民的言論實屬可恥。

佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）直言，特朗普的言論荒謬。前副總統彭斯（Mike Pence）亦表明，任何美國前總統或領袖此時不應發表支持以色列以外的言論。

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責任編輯：吳漢培

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