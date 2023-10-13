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【中國救市】中國據報研成立新「平準基金」穩定股市信心　監管部門已交提案

股市 11:30 2023/10/13

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【中國救市】中國據報研成立新「平準基金」穩定股市信心　監管部門已交提案

中央滙金本周場內增持4大國有內銀A股，並預告未來6個月持續增持後，彭博社最新引述匿名消息指，中國正考慮設立由國家支持的「平準基金（stablization fund）」，以提振境內股市信心。報道指，監管部門已向決策當局提交平準基金建議，規模或達數千億元人民幣。

其中一位匿名消息稱，當局過去數月一直研究設立平準基金，並在近期與市場人士進行至少兩輪討論。不過，報道也補充，平準基金實行細節尚未確定，也可能不會成事。

中央滙金入場買四大行A股 預告買足半年，詳情可見【下一頁】

被指已交提案的中證監未有回應傳聞。

中國今年已經推出一系列措施提振內地股市，包括下調交易手續費和印花稅，不過未能明顯提振股市，滬深300指數本周曾跌至11個月低點。

中國政府曾在2015年市場暴跌時，以「國家隊」入場買入股票的操作，通過中證金融公司許從央行、商業銀行等籌集多達3萬億元人民幣的資金，用於直接入市買入股票，同時也向券商提供流動性。即使當時大手出擊，內地股市仍花近一年時間才轉趨穩定。

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