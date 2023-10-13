▲ 【美國加息】PIMCO料聯儲局續收緊貨幣政策 惟相信經濟增長動及通脹會一同回落

美國通脹數據較預期強勁，PIMCO董事總經理兼北美經濟師Tiffany Wilding認為，儘管美國經濟仍具韌性，但相信經濟增長動及通脹會一同回落，即使該行曾對聯儲局會否加息持懷疑態度，惟基於最新通脹數據強勁，故傾向估計聯儲局會繼續收緊貨幣政策。

Tiffany Wilding稱，現時市場已大致反映美國經濟強勁的利好因素，並不相信美國會步入衰退，這主要由於疫情期間美國政府大灑金錢的刺激財政政策，延長消費者加息環境下的消費能力，令美國消費市道出現令人難以置信的榮景，但通脹蠶食家庭可支配收入，加上隨儲蓄減少，預期消費開支會放慢，美國經濟將逐步放緩。

軟著陸仍有機會 但不排除衰退可能性

她稱，昔日在高通脹及大手加息的環境下，美國經濟未曾出現軟著陸，而參照歷史經驗，加息對經濟的影響一般會於6至8個季度後完全顯現，經濟也會以步入衰退結束，但基於目前勞工市場依然強勁，故軟著陸仍有機會，但也不排除出現衰退的可能性。

對於聯儲局何時減息，Tiffany Wilding認為，要視乎勞工市場正常化的步伐，將會影響聯儲局的貨幣政策走向。

相關文章：【美國加息】摩根資管David Kelly：明年第四季整體CPI 將回落至聯儲局2%的通脹目標

相關文章：【美國加息】渣打溫拓思：聯儲局會再加息0.25厘 以巴衝突對渣打未有太大直接影響

編輯：陳韻妍