  • 28°C
香港時間 : 20231013日 (週五) 11:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】PIMCO料聯儲局續收緊貨幣政策　惟相信經濟增長動及通脹會一同回落

宏觀解讀 10:58 2023/10/13

分享：

分享：

【美國加息】PIMCO料聯儲局續收緊貨幣政策　惟相信經濟增長動及通脹會一同回落

美國通脹數據較預期強勁，PIMCO董事總經理兼北美經濟師Tiffany Wilding認為，儘管美國經濟仍具韌性，但相信經濟增長動及通脹會一同回落，即使該行曾對聯儲局會否加息持懷疑態度，惟基於最新通脹數據強勁，故傾向估計聯儲局會繼續收緊貨幣政策。

Tiffany Wilding稱，現時市場已大致反映美國經濟強勁的利好因素，並不相信美國會步入衰退，這主要由於疫情期間美國政府大灑金錢的刺激財政政策，延長消費者加息環境下的消費能力，令美國消費市道出現令人難以置信的榮景，但通脹蠶食家庭可支配收入，加上隨儲蓄減少，預期消費開支會放慢，美國經濟將逐步放緩。

軟著陸仍有機會 但不排除衰退可能性

她稱，昔日在高通脹及大手加息的環境下，美國經濟未曾出現軟著陸，而參照歷史經驗，加息對經濟的影響一般會於6至8個季度後完全顯現，經濟也會以步入衰退結束，但基於目前勞工市場依然強勁，故軟著陸仍有機會，但也不排除出現衰退的可能性。

對於聯儲局何時減息，Tiffany Wilding認為，要視乎勞工市場正常化的步伐，將會影響聯儲局的貨幣政策走向。

相關文章：【美國加息】摩根資管David Kelly：明年第四季整體CPI　將回落至聯儲局2%的通脹目標

相關文章：【美國加息】渣打溫拓思：聯儲局會再加息0.25厘　以巴衝突對渣打未有太大直接影響

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 宏觀分析 經濟 加息 減息 美國 通脹 美國聯儲局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【UNIQLO母企】迅銷復牌彈8%、全年股息增40%明年料再加1成　連續3年盈利創新高、海外UNIQLO收益首佔逾半

下一篇文章

【芯片大戰】美國據報擬收緊AI芯片流入中國　亞馬遜或成為下一波受影響對象？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款