【芯片大戰】美國據報擬收緊AI芯片流入中國　亞馬遜或成為下一波受影響對象？

▲ 【芯片大戰】美國據報擬收緊AI芯片流入中國限制 亞馬遜或成下一波受影響對象？

美國近年加強限制中國芯片、雲計算等關鍵技術發展，包括要求芯片製造商不可向中國出口最高階人工智能（AI）芯片。路透社最新引述匿名消息指， 美國拜登政府擬進一步收緊限制，以防中國企業可以利用海外子企取得AI芯片。

報道指出，華府最快本月就會推出有關新限制，而下一步更會研究如何截斷中資企業經亞馬遜AWS等美國雲服務商，取得同等AI運算能力。不過，報道指，當局尚未有明確定案。

路透社指出，即使美國政府限制最高階AI芯片出口中國，但8月曾在深圳華強北發現有商戶出售相關芯片。報道引述分析指，中國企業正採購高階芯片用於海外數據中心發展，目前難以估計中資公司利用海外分部或員工合法採購的規模，而即便美國進一步收緊限制，如何確實執行有關限制將會是另一挑戰。

美國一方指控，中國利用AI技術用於軍事用途，因而採取有關芯片禁令。目前，主力設計高階AI芯片的廠商大多來自美資企業如英偉達（Nvidia，美：NVDA）、Xilinx、英特爾（Intel，美：INTC）。

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編輯：麥德銘