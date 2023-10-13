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【以巴戰爭】巴勒斯坦主席譴責攻擊平民 美國將撤僑

環球政治 10:38 2023/10/13

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巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）周四（12日）訪問約旦時表示，譴責以色列攻擊平民及猛烈轟炸加沙走廊地區（Gaza Strip）。美國表示，將在周五（13日）起安排公民離開以色列。

【以巴戰爭】Lush門市貼反以色列標語 網民揚言抵制品牌 【下一頁】

巴勒斯坦官方媒體Wafa引述，阿巴斯稱反對以巴雙方任何殺害或虐待平民的行動，指責舉動有違道德﹑區域及國際法律。他指巴勒斯坦政府堅決反對暴力，會以政治行動達成目標。

巴勒斯坦自治政府透露，阿巴斯會在周五與布林肯會面。雙方會面前，周四訪問以色列的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強調，明白激進武裝組織哈馬斯（Hamas）不代表巴勒斯坦或是合法政權。

【以巴戰爭】以色列警告加沙續斷水電糧 直至人質獲釋 【下一頁】

哈馬斯周末襲擊以色列，喪生人數據報已升至逾1,300人。以軍及後反擊大舉轟炸加沙地區，被指導致超過1,500名巴勒斯坦人死亡。以色列政府指部分被擄走外國人質獲釋，已確認當中97人身份。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，襲擊中美國公民死亡人數增至27，仍有14人下落不明。華府將在周五起安排專機，接送美國公民撤僑離開以色列。

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責任編輯：吳漢培

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