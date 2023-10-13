▲ 【內房危機】碧桂園爆違約危機後楊國強首現身 到順德項目工地視察及指導

碧桂園 （02007） 自傳出財困，瀕臨違約後，創始人楊國強首次現身。碧桂園在官方微信公眾號公布，10月11日下午，楊國強、總裁莫斌前往廣東順德北滘南平路以西地塊進行視察及指導工作。楊國強先後觀摩電梯井整體提升模板、外牆橫排模板、一體系斜撐底座等新型塑膠模板的研發情況，並考察模板成型品質。

楊惠妍：碧桂園保持戰略定力

碧桂園表示，楊國強多年的關注和研發積累，令集團在科技建造方面已取得顯著進展，例如旗下科建集團已正式更名為騰越建築科技集團，以智慧建造業務為核心，聚焦科技建造方式，推動建築機械人施工技術應用。

碧桂園在10月9日召開的集團月管理會議上，董事局主席楊惠妍在強調保交付、保經營的同時，也進一步明確要保持戰略定力，堅持「一體兩翼」的中長期發展規劃，並指出科技建造是碧桂園不同於其他企業的優勢所在，未來要繼續不斷強化。

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編輯：陳韻妍