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【內房危機】碧桂園楊國強傳賣私人飛機還債、提供3億美元無息借款　爆違約危機後首現身（第三版）

股市 13:55 2023/10/13

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【內房危機】碧桂園爆違約危機後楊國強首現身　到順德項目工地視察及指導

碧桂園 （02007） 本周自揭無法如期償付到期境外債務，陷入違約邊緣，大股東楊國強家族最新動向成關注。內地傳媒稱，碧桂園創辦人兼特別顧問楊國強家族近期向碧桂園提供3億美元無息借款，與此同時楊國強正出售私人飛機，以償付債務。碧桂園尚未作出有關公告，碧桂園今日股價無升跌，報0.77元，成交6800萬港元。

去年底，碧桂園曾披露公司聯席主席、楊國強女兒楊惠妍向公司提供50.55億港元免息及無抵押貸款，為期3年1個月，並可延長安排。

另一方面，碧桂園在公司微信公眾號發布相片，顯示今年3月退任執董兼主席的楊國強，與總裁莫斌視察及指導工地工作。

內媒：總裁例會揭楊國強賣私人飛機　大股東累計提供66億港元無息貸款

內地傳媒報道指，莫斌於周一（9日）舉行的月度會議上透露楊國強出售私人飛機事宜，惟未有透露金額。

其後有報道指，楊國強已賣掉一架私人飛機償債，屬於全新飛機，一直放在境外而未曾使用。楊國強同時正標售另一架使用中的私人飛機。

內媒又引述碧桂園內部人士指，在最新楊氏家族再借出3億美元資金前，家族以借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支持公司折合約386億港元且從未減持股票，其中向公司累計提供折合約66億港元的無息無抵押借款。

楊國強現身工地　楊惠妍：碧桂園保持戰略定力

碧桂園又在官方微信公眾號公布，10月11日下午，楊國強、莫斌前往廣東順德北滘南平路以西地塊進行視察及指導工作。

楊國強先後觀摩電梯井整體提升模板、外牆橫排模板、一體系斜撐底座等新型塑膠模板的研發情況，並考察模板成型品質。

碧桂園表示，楊國強多年的關注和研發積累，令集團在科技建造方面已取得顯著進展，例如旗下科建集團已正式更名為騰越建築科技集團，以智慧建造業務為核心，聚焦科技建造方式，推動建築機械人施工技術應用。

碧桂園在10月9日召開的集團月管理會議上，董事局主席楊惠妍在強調保交付、保經營的同時，也進一步明確要保持戰略定力，堅持「一體兩翼」的中長期發展規劃，並指出科技建造是碧桂園不同於其他企業的優勢所在，未來要繼續不斷強化。

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編輯：陳韻妍

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