【中國經濟】中國9月CPI再跌至零　PPI連跌12個月、上月跌2.5%

▲ 中國9月CPI再跌至零 PPI連跌12個月、上月跌2.5%

中國9月再現零通脹。國家統計局公布，9月中國居民消費價格指數CPI按年持平，低於預期升0.2%；以按月標準計，9月CPI則升0.2%。9月中國生產者物價指數PPI按年下跌2.5%，略低於預期的減少2.4%，連跌12個月，但單月跌幅是近6個月最小，以按月標準計，9月PPI則上升0.4%。

中國今年7月CPI按年變幅一度跌至負值，即通縮水平，但8月轉升0.1%。

國統局城市司首席統計師董莉娟指，9月份消費市場持續恢復，CPI按月持續上漲，但受去年同期基數高影響，按年則由漲升轉平。

其中，食品價格按年下降3.2%，跌幅比上月擴大1.5個百分點，當中以豬肉價格下降22%最顯著，鮮菜價格則跌6.4%，兩者佔食品價格總降幅近九成；非食品價格上漲0.7%，漲幅擴大0.2個百分點。

非食品中，工業消費品價格下降0.3%，服務價格上漲1.3%，漲幅與上月相同。其中機票、旅遊和賓館住宿價格分別上漲14.0%、12.3%和10.4%，但漲幅均有回落。

PPI方面，煤炭開採和洗選業下降15.6%；石油和天然氣開採業下降3.3%；新能源車整車製造價格下降4.5%；電腦通訊和其他電子設備製造業價格下降1.8%。

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記者：伍鍵文