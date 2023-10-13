▲ 【油價走勢】IEA削全球原油需求預測至日均88萬桶 與OPEC對明年需求看法分歧擴大

兩大原油組織對2024年原油需求增長預測的差距擴大至日均137萬桶，相當於全球日均原油使用量逾1%。國際能源機構（IEA）周四調低明年全球原油需求增長預測，由原先日均增加100萬桶，降低至88萬桶，主要由於全球經濟表現及能源使用效率等因素影響。

IEA在最新月報內認為，近月來油價上升可能影響原油需求，促使更多消費者轉用電動車，而中低收入國家也會限制耗油，令到明年需求增長放緩。

IEA料經合組織成員國將持續減少用油

IEA預料經合組織（OECD）成員國將持續減少用油，油組（OPEC）則認為OECD明年需求將回升。

OPEC早前維持明年全球原油需求增長預測日均225萬桶不變，相信中國經濟恢復增長動力，將是推動明年全球需求增長的主要因素。

IEA與OPEC對今年原油需求看法相似，IEA預料日均需求增長230萬桶，OPEC則料增加244萬桶。

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編輯：陳韻妍