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【港股市況】美債息再升 港股開市跌291點
股市 09:23 2023/10/13
美國CPI數據超預期，刺激美債息及美滙指數上升，港股六連升恐斷纜？
【09：20】恒指開市跌291點，報17946點
【08：30】【SPAC】電盈MoneyHero完成借殼李澤楷美國SPAC上市 股票代號MNY
【08：00】【美國加息】渣打溫拓思：聯儲局會再加息0.25厘 以巴衝突對渣打未有太大直接影響
【07：45】【Morning精點】大摩認太樂觀：即使減辣今年樓價仍跌3%、明年再跌幾多｜陳約臨與蔡嘉欣自揭不快經歷
【07：30】美國CPI數據超預期，刺激美債息及美滙指數上升，加上外電傳內地嚴格監控資金境外投資，考驗中概股承接力，中概股指數跌3.4%，收報6543點。夜期大跌372點。
【07：25】滙豐ADR收報63.03元，較周四港收市價跌0.2%。港交所及比亞迪ADR均較周四港股收市價跌逾2%
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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市大跌372點 京東美股低港7%（不斷更新）
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