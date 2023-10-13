【港股市況】恒指跌近400點、京東未止瀉　藥股逆市升、翰森製藥升3%

美國CPI數據超預期，刺激美債息及美滙指數上升，同時中國9月CPI按年變幅再次跌至0%的通縮邊緣，連同9月進出口數據未止跌，導致港股六連升斷纜，再失18000關。京東 （09618） 半日大跌12%，為交投最活躍港股，也是恒指成份股中表現最差股份。

分析文章：

【分析】京東大瀉逾一成創上市低 券商為何突然唱淡京東前景？

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美股即日焦點不斷更新，可見【下一頁】

圖看10月13日部分港股焦點新聞

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【15：41】翰森製藥 （03692） 升2.7%，報11.38元；國藥 （01099） 升0.4%，報22.45元

【15：39】【異動股】思摩爾尾市跌逾15%、創新低 昨披露控股股東新增質押股份

【15：09】恒指跌388點，報17849點

【15：05】京東 （09618） 發言人於微博發文指，關注到有謠言稱「劉姓商人涉嫌違法被捕」，股價仍跌逾10%

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【14：30】【新股IPO】滴滴計劃2024年在香港上市

【14：15】恒指跌425點，17812點；科指跌3.3%，報3887點

【14：10】科網股普遍向下，除京東 （09618） 外，嗶哩嗶哩 （09698） 及百度 （09888） 均跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及網易 （09999） 跌3%至4%

【13：50】【內房危機】碧桂園楊國強傳賣私人飛機還債 爆違約危機後首現身（第二版）

【13：44】【新股IPO】安永：有意申請A股IPO的企業轉向海外及香港 全球IPO市場首三季集資額減32%至1012億美元

【13：34】港元拆息個別發展，樓按相關的1個月拆息跌至4.891厘，創1個月新低，比昨日跌3點子，連跌兩日

【13：08】恒指午市早段續跌逾370點，新報17864點。

【12：24】證券及期貨專業總會：內地打風開市因與香港情況不同 反對強推惡劣天氣開市

【12：14】【分析】京東大瀉逾一成創上市低 券商為何突然唱淡京東前景？

【12：00】恒指中午收報17852點，跌385點；恒生科指跌3%，報3892點；國企指數跌131點，報6135點。

【11：50】恒指跌391點，報17847點。藥股抗跌力相對強，翰森製藥 （03692） 升4%；藥明生物 （02269） 升1%；信達生物 （01801） 升3.6%；聯邦制藥 （03933） 升5.6%創52周高。

【11：30】【中國救市】中國據報研成立新「平準基金」穩定股市信心 監管部門已交提案

【11：25】內地貿易數據未如理想，恒指跌幅擴大至2%或366點，報17872點；恒生科指跌逾3%，報3892點

【11：20】內地9月份出口（人民幣計）按年下跌0.6%，跌幅較前一個月收窄1.6個百分點。9月份進口（人民幣計）按年下跌0.8%，跌幅亦較8月的1.6%收窄。9月貿易順差擴至5587.4億元人民幣

【11：00】【美國加息】PIMCO料聯儲局續收緊貨幣政策 惟相信經濟增長動及通脹會一同回落

【10：50】【芯片大戰】美國據報擬收緊AI芯片流入中國 亞馬遜或成為下一波受影響對象？

【10：40】彭博引述消息人士報道，中國考慮籌組一隻由國家支持的穩定基金，以增強市場對A股的信心。恒指跌幅擴大至320點，報17917點

【10：30】【內房危機】碧桂園2007爆違約危機後楊國強首現身 與總裁莫斌到廣東順德項目工地視察及指導

【10：15】內地9月CPI按年持平，低於預期的升0.2%，按月則升0.2%；9月PPI按年下跌2.5%，略低於預期的減少2.4%，跌幅是6個月最小，按月則上升0.4%

【10：12】摩根士丹利、中金、花旗均唱淡京東表現，京東 （09618） 跌逾10%，低見105.6元

【10：00】【油價走勢】IEA削全球原油需求預測至日均88萬桶 與OPEC對明年需求看法分歧擴大

【09：55】【電視廣播511】資深傳媒人揚言林家棟99.9%回巢無綫 TVB否認：匪夷所思（第二版）

【09：50】恒指重上18000關，跌235點，報18002點

【09：45】【內房危機】遠洋集團已成功為380萬美元票據利息融資 續與債權人溝通討論

【09：30】內需及消費股低開，百威亞太 （01876） 、蒙牛 （02319） 跌逾2%，安踏 （02020） 跌逾1%，李寧 （02331） 跌0.6%

【09：20】恒指開市跌291點，報17946點

【08：30】【SPAC】電盈MoneyHero完成借殼李澤楷美國SPAC上市 股票代號MNY

【08：00】【美國加息】渣打溫拓思：聯儲局會再加息0.25厘 以巴衝突對渣打未有太大直接影響

【07：45】【Morning精點】大摩認太樂觀：即使減辣今年樓價仍跌3%、明年再跌幾多｜陳約臨與蔡嘉欣自揭不快經歷

【07：30】美國CPI數據超預期，刺激美債息及美滙指數上升，加上外電傳內地嚴格監控資金境外投資，考驗中概股承接力，中概股指數跌3.4%，收報6543點。夜期大跌372點。

【07：25】滙豐ADR收報63.03元，較周四港收市價跌0.2%。港交所及比亞迪ADR均較周四港股收市價跌逾2%

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市大跌372點 京東美股低港7%（不斷更新）