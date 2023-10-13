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【港股市況】內地擬籌組國家穩定基金救市　恒指跌逾300點失萬八、大行唱淡京東瀉一成

股市 11:12 2023/10/13

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美國CPI數據超預期，刺激美債息及美滙指數上升，同時中國仍陷通縮風險，導致港股六連升斷纜，再失18000關。

【11：00】【美國加息】PIMCO料聯儲局續收緊貨幣政策　惟相信經濟增長動及通脹會一同回落

【10：50】【芯片大戰】美國據報擬收緊AI芯片流入中國　亞馬遜或成為下一波受影響對象？

【10：40】彭博引述消息人士報道，中國考慮籌組一隻由國家支持的穩定基金，以增強市場對A股的信心。恒指跌幅擴大至320點，報17917點

【10：30】【內房危機】碧桂園2007爆違約危機後楊國強首現身　與總裁莫斌到廣東順德項目工地視察及指導

【10：15】內地9月CPI按年持平，低於預期的升0.2%，按月則升0.2%；9月PPI按年下跌2.5%，略低於預期的減少2.4%，跌幅是6個月最小，按月則上升0.4%

【10：12】摩根士丹利、中金、花旗均唱淡京東表現，京東 （09618） 跌逾10%，低見105.6元

【10：00】【油價走勢】IEA削全球原油需求預測至日均88萬桶　與OPEC對明年需求看法分歧擴大

【09：55】【電視廣播511】資深傳媒人揚言林家棟99.9%回巢無綫　TVB否認：匪夷所思（第二版）

【09：50】恒指重上18000關，跌235點，報18002點

【09：45】【內房危機】遠洋集團已成功為380萬美元票據利息融資　續與債權人溝通討論

【09：30】內需及消費股低開，百威亞太 （01876） 、蒙牛 （02319） 跌逾2%，安踏 （02020） 跌逾1%，李寧 （02331） 跌0.6%

【09：20】恒指開市跌291點，報17946點

【08：30】【SPAC】電盈MoneyHero完成借殼李澤楷美國SPAC上市　股票代號MNY

【08：00】【美國加息】渣打溫拓思：聯儲局會再加息0.25厘　以巴衝突對渣打未有太大直接影響

【07：45】【Morning精點】大摩認太樂觀：即使減辣今年樓價仍跌3%、明年再跌幾多｜陳約臨與蔡嘉欣自揭不快經歷

【07：30】美國CPI數據超預期，刺激美債息及美滙指數上升，加上外電傳內地嚴格監控資金境外投資，考驗中概股承接力，中概股指數跌3.4%，收報6543點。夜期大跌372點。

【07：25】滙豐ADR收報63.03元，較周四港收市價跌0.2%。港交所及比亞迪ADR均較周四港股收市價跌逾2%

更多港股ADR及中概股報價︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市大跌372點　京東美股低港7%（不斷更新）

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