  • 27°C
香港時間 : 20231013日 (週五) 20:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期+北水】北水錄超過40億淨流入　大手吸指數ETF沽工行快手　恒指夜期跌67點（不斷更新）

股市 19:18 2023/10/13

分享：

分享：

港股跌逾400點失守萬八關，但北水就再次趁調整低吸，全日錄40.2億元淨流入。資金主力吸指數ETF，盈富基金 （02800） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別錄10.8及6.5億淨流入，中移動 （00941） 亦有2.4億元淨流入；淨流出方面，工商銀行 （01398） 及快手 （01024） 分別走資2.1及1.5億元。

恒指夜期跌67點，報17744點。

點擊圖片放大

京東瀉11%累恒指跌424點 ATM齊跌逾3% 藥股逆市揚

美國CPI數據超預期，刺激美債息及美滙指數上升，同時中國9月CPI按年變幅再次跌至0%的通縮邊緣，連同9月進出口數據未止跌，導致港股六連升斷纜，再失18000關，全日收17813點，跌424點，成交842億元。京東 （09618） 大跌11%，為交投最活躍港股，也是恒指成份股中表現最差股份。

分析文章：

【分析】周大福狠削今財年內地開店目標一半　為何摩通預期股價仍有望反彈？

【分析】京東大瀉逾一成創上市低　券商為何突然唱淡京東前景？

【分析】日圓弱勢　對迅銷盈利有何影響？

美股即日焦點不斷更新，可見【下一頁】

圖看10月13日部分港股焦點新聞

點擊圖片放大
+4
+3

【19：15】北水錄超過40億淨流入 大手吸指數ETF沽工行快手 恒指夜期跌67點

【16：40】【香港樓市】里昂料本港樓價將於現水平再跌17%、兩家地產商將減派息　降恒地評級（附個股目標價）

【16：20】【分析】周大福狠削今財年內地開店目標一半　為何摩通預期股價仍有望反彈？

【16：10】港股六連升斷纜，京東 （09168） 等科網股拖累下，恒指跌424點，收報17813點，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 齊跌逾3%；恒生科指跌3.5%，收報3879點；國企指數跌2.4%，收報6115點

【16：05】中國9月社會融資規模增量4.12萬億人幣 市場預期3.7萬億人幣

【15：41】翰森製藥 （03692） 升2.7%，報11.38元；國藥 （01099） 升0.4%，報22.45元

【15：39】【異動股】思摩爾尾市跌逾15%、創新低　昨披露控股股東新增質押股份

【15：09】恒指跌388點，報17849點

【15：05】京東 （09618） 發言人於微博發文指，關注到有謠言稱「劉姓商人涉嫌違法被捕」，股價仍跌逾10%
相關文章：【京東9618】京東最多跌13%　發言人：劉姓商人涉嫌違法被抓謠言混淆視聽

【14：30】【新股IPO】滴滴計劃2024年在香港上市

【14：15】恒指跌425點，17812點；科指跌3.3%，報3887點

【14：10】科網股普遍向下，除京東 （09618） 外，嗶哩嗶哩 （09698） 及百度 （09888） 均跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及網易 （09999） 跌3%至4%

【13：50】【內房危機】碧桂園楊國強傳賣私人飛機還債　爆違約危機後首現身（第二版）

【13：44】【新股IPO】安永：有意申請A股IPO的企業轉向海外及香港　全球IPO市場首三季集資額減32%至1012億美元　

【13：34】港元拆息個別發展，樓按相關的1個月拆息跌至4.891厘，創1個月新低，比昨日跌3點子，連跌兩日

【13：08】恒指午市早段續跌逾370點，新報17864點。

【12：24】證券及期貨專業總會：內地打風開市因與香港情況不同　反對強推惡劣天氣開市

【12：14】【分析】京東大瀉逾一成創上市低　券商為何突然唱淡京東前景？

【12：00】恒指中午收報17852點，跌385點；恒生科指跌3%，報3892點；國企指數跌131點，報6135點。

【11：50】恒指跌391點，報17847點。藥股抗跌力相對強，翰森製藥 （03692） 升4%；藥明生物 （02269） 升1%；信達生物 （01801） 升3.6%；聯邦制藥 （03933） 升5.6%創52周高。

【11：30】【中國救市】中國據報研成立新「平準基金」穩定股市信心　監管部門已交提案

【11：25】內地貿易數據未如理想，恒指跌幅擴大至2%或366點，報17872點；恒生科指跌逾3%，報3892點

【11：20】內地9月份出口（人民幣計）按年下跌0.6%，跌幅較前一個月收窄1.6個百分點。9月份進口（人民幣計）按年下跌0.8%，跌幅亦較8月的1.6%收窄。9月貿易順差擴至5587.4億元人民幣

【11：00】【美國加息】PIMCO料聯儲局續收緊貨幣政策　惟相信經濟增長動及通脹會一同回落

【10：50】【芯片大戰】美國據報擬收緊AI芯片流入中國　亞馬遜或成為下一波受影響對象？

【10：40】彭博引述消息人士報道，中國考慮籌組一隻由國家支持的穩定基金，以增強市場對A股的信心。恒指跌幅擴大至320點，報17917點

【10：30】【內房危機】碧桂園2007爆違約危機後楊國強首現身　與總裁莫斌到廣東順德項目工地視察及指導

【10：15】內地9月CPI按年持平，低於預期的升0.2%，按月則升0.2%；9月PPI按年下跌2.5%，略低於預期的減少2.4%，跌幅是6個月最小，按月則上升0.4%

【10：12】摩根士丹利、中金、花旗均唱淡京東表現，京東 （09618） 跌逾10%，低見105.6元

【10：00】【油價走勢】IEA削全球原油需求預測至日均88萬桶　與OPEC對明年需求看法分歧擴大

【09：55】【電視廣播511】資深傳媒人揚言林家棟99.9%回巢無綫　TVB否認：匪夷所思（第二版）

【09：50】恒指重上18000關，跌235點，報18002點

【09：45】【內房危機】遠洋集團已成功為380萬美元票據利息融資　續與債權人溝通討論

【09：30】內需及消費股低開，百威亞太 （01876） 、蒙牛 （02319） 跌逾2%，安踏 （02020） 跌逾1%，李寧 （02331） 跌0.6%

【09：20】恒指開市跌291點，報17946點

【08：30】【SPAC】電盈MoneyHero完成借殼李澤楷美國SPAC上市　股票代號MNY

【08：00】【美國加息】渣打溫拓思：聯儲局會再加息0.25厘　以巴衝突對渣打未有太大直接影響

【07：45】【Morning精點】大摩認太樂觀：即使減辣今年樓價仍跌3%、明年再跌幾多｜陳約臨與蔡嘉欣自揭不快經歷

【07：30】美國CPI數據超預期，刺激美債息及美滙指數上升，加上外電傳內地嚴格監控資金境外投資，考驗中概股承接力，中概股指數跌3.4%，收報6543點。夜期大跌372點。

【07：25】滙豐ADR收報63.03元，較周四港收市價跌0.2%。港交所及比亞迪ADR均較周四港股收市價跌逾2%

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+5
+4

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市大跌372點　京東美股低港7%（不斷更新）

港股 港股ADR ADR 美股 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】以色列隨時出軍　真主黨：做好了準備　金價升1.4%　美債息跌至4.6厘（不斷更新）

下一篇文章

【MPF】廉署拘捕20人　涉嫌用虛假文件提早申領強積金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款