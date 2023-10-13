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【SPAC】電盈MoneyHero完成借殼李澤楷美國SPAC上市　股票代號MNY

股市 08:47 2023/10/13

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【SPAC】電盈MoneyHero完成借殼李澤楷美國SPAC上市　股票代號MNY

電訊盈科 （00008） 公布，持股的個人理財產品分銷平台MoneyHero，已於10月12日與由李澤楷及PayPal創辦人Peter Thiel旗下Thiel Capital共同成立的特殊目的收購公司（SPAC）Bridgetown（美：BTWN），進行業務合併，MoneyHero將於10月13日在納斯達克交易所上市，股票代號為「MNY」。

電盈將MoneyHero的39.7%股權，換取Bridgetown的657.746萬股A類股，並佔最多18.1%權益，涉及交易代價為6577.46萬美元。完成業務合併後，MoneyHero的企業價值約3.1 億美元，並經反映交易淨收益後，股權價值約為2.83億美元。

在贖回約36%的Bridgetown公開發售股份後，MoneyHero獲得約1億美元的總收益，全由Bridgetown的信託帳戶所持有的現金支付。

MoneyHero Group行政總裁Prashant Aggarwal表示，與Bridgetown的合併不僅為公司帶來資金推動策略性願景，亦可協助身處新加坡、香港、菲律、及馬來西亞和台灣的用戶簡化理財決策。

 

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編輯：陳韻妍

港股 美股 電訊盈科（00008） 特殊目的收購公司（SPAC） 合併 李澤楷 美國
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