▲ 【美國加息】渣打溫拓思：聯儲局會再加息0.25厘 以巴衝突對渣打未有太大直接影響

渣打銀行 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，具韌性的通脹及強勁的經濟數據，都可能令利率長時間保持在較高水平，因此他相信美國聯儲局會再加息0.25厘。他解釋，貨幣政策的影響正波及整個經濟，當中對房地產及企業投資的影響最為明顯，而基於美國經濟較預期展現更強勁的勢頭，看來經濟增長會持續更長時間，這將導致可支配支出下降。目前雖然企業盈利表現依然理想，但政府的財政卻很緊張。

料中國今年經濟增長約5%

以巴衝突持續，溫拓思指，以巴衝突沒有對渣打業務產生太大的直接影響，但他仍擔心衝突升級，因渣打在沙特阿拉伯的業務正蓬勃發展，未有跡象表明有關情況會因中東局勢而改變。

中國方面，溫拓思預期，中國今年經濟增長約5%，但仍遠低於疫情前水平，政府仍在努力解決內房危機，前景依然不錯，但疫後重新開放的經濟復甦速度卻令人失望。

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編輯：陳韻妍