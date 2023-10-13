【香港初創】目標清晰不讀大學專心創業　研無線充電銀包攻美

▲ 該公司亦推出便攜無線充電卡片套

越來越多公共交通工具和食肆等提供公共USB充電口，方便市民為手機充電。不過，美國聯邦調查局今年初呼籲公眾勿使用公共充電器，以免手機被黑客入侵。一心創業而放棄讀大學、32歲開始自學科技轉型為創科企業家的呂應麟（Tim），帶領團隊研發的有無線充電功能的便攜磁吸銀包，讓用家使用公共充電裝置時毋須擔心手機資料被盜。他指產品成功衝出香港，獲美國和新加坡入口商青睞，即將投產。

▲ Tim認為無綫充電是趨勢，故跟團隊研發將日用品變成無綫充電器。

做IT必須跟時代轉變

自小隨家人移民加拿大的Tim，中學公開試雖多科考獲B級，獲大學入學資格，卻放棄這個很多人渴求的入場券：「世界變得太快，我不想花時間讀大學，只想創業。」他畢業後回流香港，花數年時間任職銷售工作，為創業做準備，其後成立建築材料公司，年生意額達數百萬元。

但他逐漸發現悉心設計的建築材料款式很快被抄襲，而且有感行業發展在走下坡， 32歲那年把心一橫轉航道：「科技發明沒那麼容易被抄襲，而且搞科技有前景，時代在轉變，我們必須跟著變。」沒有科技底子的他，再一次不選擇讀正規課程：「世界變得很快，在網上自學，資訊更加新」。

他每天花五、六小時上網自學電子、編程、人工智能等，兩年後聘請了三位內地和阿聯酋的工程師遙距工作，研發雙鏡頭運動相機，「因為學過科技知識，所以知道如何聘請有能力的工程師。他們的研發工作我不是100%懂得，但也明白了九成。」



Tim稱，團隊研發的相機獲創新科技署「專利申請資助計劃」批出25萬元，正申請專利，並進一步開發成提升工業安全的AI照相機，已獲一家建築公司採用。

視「蘋果教父」喬布斯為偶像的他，兩年前亦受蘋果公司推出皮革銀包啟發，著手研發集科技及銀包功能於一身的產品，希望為大眾的生活帶來更多便利：「很多手機因為經常插USB線充電，致充電口損壞及在手機賣出時大幅跌價，無綫充電是大趨勢，但市場上的無綫充電器都是插座款，重250至600克，不會有人願意隨身攜帶使用，所以我想到無綫充電器變成輕便、時尙的日用品。」

▲ Tim帶領團隊研發的便攜磁吸無綫充電銀包，可以同時充當手機支架；用以連接公用充電器為手機充電，毋須擔心資料被盜，產品亦可以為藍牙耳機充電。

科研成功落地商用

該公司利用嶄新芯片研發出有無綫充電功能、重量分別僅約80克的Techkiii磁吸銀包、手機殼和卡片套，剛巧今年初美國聯邦調查局發出「充電陷阱」（Juice Jacking）警告，指公共充電系統一旦被黑客植入惡意程式，手機內的資料便有機會盜用，令該公司產品有更大商機 ，Tim表示：「用我們的產品連接公用USB充電口為手機充電，隔了一重，因為無綫充電器沒有資料轉移功能，資料沒可能被盜用。」

▲ 該公司亦推出便攜無線充電手機殼

他參加了今年中IPHatch 香港知識產權創業比賽，電器及電子產品生產商Panasonic在比賽中了解其產品後，認為有市場潛力，Tim以公司股份交換，藉此技術改良產品，防止無線充電器和手機過度充電。

他表示，已經有美國和新加坡手機產品入口商試用有關產品，即將投入生產，預料每件產品售價相若於230至360元；香港城市大學深圳研究院亦提供支持，協助該公司在內地推動產品商品化。

編輯：梁巧恩

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