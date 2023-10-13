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【香港初創】把握5G普及機遇　跨國公司高層棄高薪追夢　第四次創業終成功　

科技 10:00 2023/10/13

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eSIX首席執行官Kinson Chan跟團隊研發出支援5G的傳輸系統IPfiber。

近年的科技初創，科研比例愈來愈高。eSIX首席執行官Kinson Chan放棄高薪厚職創立5G傳輸技術公司，大幅因減低意外率、時延及成本問題。至今營業額逾千萬元並成功拓展內地市場。

創立eSIX前，Kinson是一間法國物聯網公司的亞太區主管，眼見內地開始推出5G服務，各行業對傳輸速度要求愈來愈高，惟不少行業因硬件或技術太舊、安裝成本太高等而挑戰而難以應用，遂開始自研支援5G傳輸網路技術IPfiber，更有效地遠程監察及控製機器運作。

IPfiber技術取代光纖
eSIX成立後跟中興通訊合作，爭取於港口的遙距操作岸邊吊機項目。「幾十年前還是人在吊臂車（吊機）上工作，後來用光纖技術令操作員透過鏡頭遙距控制。不過，由於鋪光纖成本高，申請步驟繁複又要掘地，過程要半年至一年；加上光纖較易耗損，每年都要停工一日檢查更換，每個吊臂一日可賺15萬美元，停工一星期便蝕過100萬美元。」

吊機的傳輸時延要求為毫秒級，IPfiber可透過5G網絡及路由器達至極快傳輸，同時可將5G網絡由公共網絡轉為私人網絡，大大減低意外率。

一旦吊機的傳輸出現問題，IPfiber技術便會即時自動轉到後備網絡。IPfiber可透過5G網絡及路由器達至極快傳輸，同時可將5G網絡由公共網絡轉為私人網絡。Kinson 稱，他們曾憑IPfiber撃敗內地科技巨頭奪得港口遙距操作岸邊吊機項目，而相關科技方案已應用於香港國際貨櫃碼頭、深圳鹽田港、上海洋山港及天津港。

除了港口，該技術可應用於其他行業，如豐田汽車廠的自動導航搬運車（AGV），原只靠WIFI操作，惟當訊號受干擾便會「停車」，最終影響生產綫，現時加上5G技術配合，大大降低出事率。eSIX於廣州跟一家政府注資的企業合作，研究透過5G網絡遙距控制自動駕駛的士，提升駕駛安全。

全港約有100枝智慧燈柱採用IPfiber技術。燈柱收集的數據經5G傳送，讓有關部門收集數據了解最新路面及天氣情況。

Kinson稱，有跟本地公司合作發展智慧燈柱，透過燈柱上收集的車輪或天氣訊息經5G傳送，讓有關部門收集數據了解最新路面及天氣情況，全港大約有100枝燈柱應用該技術；另跟公司客戶合作，透過IPfiber取代企業光纖專綫：「有些公司有不同辦公室，他們會用企業專綫，光纖點對點連接，不過一條綫要2000至3000元，我們的IPfiber只須500至600元。」

4次創業屢敗屢戰
事實上，50多歲的Kinson先後4次創業，每次創業失敗的經歷為他累積寶貴的經驗，今次他特意邀請技術人員成為合夥人，因他深信「員工成為老闆才會為公司拚命」的道理。「信任是最重要的。如果我做出了一些決定，即使其他人可能有不同意見，但合作夥伴是否能夠繼續信任我，並且支持我，這是非常關鍵的！」這次他找到了三位合作夥伴，並邀請技術人員加入成為合夥人，增強他們的歸屬感。他深信打工只能做好份內的事情，而只有做老闆，才會全力以赴為公司努力。

eSIX創立至今年剛好四年，其技術應用遍佈香港、大灣區及亞洲不同城市。今年決定參加貿發局的「香港秋季電子產品展」，展示其遙控機械及車輛方案。

編輯：梁巧恩

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