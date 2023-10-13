【券商點睇】海內外打開增長空間 時代天使競爭壁壘穩固

浙商證券指出，時代天使（06699）上半年毛利率按年提升1.3個百分點，主要因智能化生產降本增效。由於海外案例數爬坡、暑期銷售旺季，看好下半年出現環比改善。第三季國內市場迎暑期銷售旺季，而海外市場則隨着美歐案例數增加，以及巴西Aditek保持較高增速，下半年收入有望改善。

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報告稱，公司擁有強研發、豐富產品矩陣、專業服務團隊，競爭壁壘穩固，海內外雙驅打開成長空間。產品綫而言，兒童矯正產品需求旺盛、需求剛性，預計保持高速增長；標準版在公立醫院拓展、需求修復；冠軍版定位中高端市場，價格維穩、技術升級。公司持續推進國內下沉市場、歐美澳及巴西等海外市場，看好中長期成長空間。

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基於時代天使的海外市場投入較大，海外案例數仍處爬坡階段。該行下調其盈利預測，預計公司2023至2025年純利按年變幅為-71%、126%和65%，當前市值對應預測市盈率為119倍、53倍及32倍。公司在數據庫、技術、產品、產能、醫生資源與本土化渠道推廣等方面領先，未來通過加碼國內下沉市場，以及堅定海外擴張，有望打造新的發展曲綫，維持「增持」評級。

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責任編輯：林衛