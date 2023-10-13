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【分析】日圓弱勢　對迅銷盈利有何影響？

股市 06:00 2023/10/13

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迅銷（06288）業績強勁，去年日圓走勢偏弱，對業績有沒有影響？迅銷相關融資收入減少。

迅銷盈利入賬分兩部份，第一是服裝本業，第二是融資收入。

迅銷財政年度內，日圓跌5%至146水平，期內日圓亦曾倒升8%至高見127.7。迅銷非經營交易過程中產生的滙兌收入下跌78%，至253億日圓；不過，在加息環境下，利息收入就大增3倍，至413億日圓。整體融資收入項目仍跌46%至667億日圓。

至於經營交易過程中產生的滙兌調整收入總計為121.97億日圓，按年跌28%。

迅銷業績內提及，毛利率下跌1個百分點，是由於追加生產批次使用的即期滙率，因日圓大幅貶值，令上半年毛利率按年下跌2.2個百分點。

可見日圓大幅波動的走勢下，不利日本跨國企業的業績，幸好迅銷服裝本業收入強勁，抵銷不足。

記者：譚志偉

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【ET財智Talk】利率長期偏高風險資產回調？ 利達黃耀宗分析美股前景及心水股推介

欄名 : 即市財經分析

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