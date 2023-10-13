【券商點睇】上調全年業績指引 固生堂上半年強勁復甦

海通國際指出，固生堂（02273）連續股票回購彰顯長期發展信心。根據公司公告，公司自9月5日14日斥資約2,074.64萬元回購股份。有鑑於公司自上市以來財務表現穩步增長，全國連鎖布局不斷加深。該行認為，公司有望在居民中醫診療意識提升的背景下持續擴張。

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2023年3月，中國政府印發《關於進一步完善醫療衛生服務體系的意見》，鼓勵推進城市醫療聯合體建設，社會辦醫醫療機構可牽頭組建或參加醫療聯合體。根據「固生堂投資者關系」發布，今年公司分別與湖北中醫藥大學、湖南中醫藥大學附屬醫院、天津中醫藥大學、湖南中醫藥大學、佛山市中醫院共5家醫院或大學建立了醫聯體合作，累計簽署合作醫聯體10餘家。該行認為，公司全國醫聯體合作版圖正加速拓展，獲醫能力持續增強。

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報告稱，上半年強勁復甦，預計第三季中醫醫療服務景氣度持續攀升，診療需求旺盛，如失眠、焦慮等適應症的診療需求顯著增長，上調對固生堂全年盈利預測。該行預計固生堂2023至2025年經調整淨利潤增速為45%、33%和33%。考慮當前滙率波動的不確定性，維持目標價67.35元，對應今年預測市盈率為52倍，維持「優於大市」評級。

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責任編輯：林衛