【券商點睇】手機光學業務底部回升 舜宇光學出貨量有望持續改善

開源證券指出，舜宇光學（02382）第三季手機鏡頭及模組出貨量按季表現超預期，第四季出貨量有望延續平穩表現，主要來自海外大客戶季節性拉貨，向上修訂今年手機鏡頭出貨量預期至按年下滑4%。另向上修訂今年手機模組出貨量預期至按年增長10.5%。

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報告稱，維持今年車載鏡頭出貨量預期。公司車載鏡頭9月出貨量按月增長2.1%，對應第三季環比增長7%。該行維持全年出貨量增長18%的預期，基於第四季出貨量按季下滑12%的假設，主要考慮到海外客戶年底或採取低庫存策略。

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開源證券指出，考慮到公司手機光學業務出貨份額提升超預期，手機光學毛利率有望底部回升、但手機品牌存量競爭或導致手機光學業務毛利率不復從前，將2023至2025年純利變幅為-56%、59%和27%。公司基本面如期實現底部回升，觀察AI手機能否驅動換機周期，維持「增持」評級。

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責任編輯：林衛