新世界獨立財務顧問：出售新創建交易作價公平合理

鄭氏家族私人控制的周大福企業，早前提出以每股9.15元的作價，收購其尚未實益持有的新創建（00659）股份。目前新世界（00017）持有約23.8億股新創建股份，佔新創建已發行股本的60.88%。透過相關出售，新世界將套現217.82億元。新世界就有關要約發出通函，其獨立財務顧問新百利融資認為，有關交易作價合理，對獨立股東而言屬公平合理，並符合新世界及股東的整體利益，建議獨立股東於股東特別大會上投票贊成議案。

新百利融資表示，過去5年，新世界總借貸及永續資本證券持續趨升，認為息口持續攀升，已影響新世界財務狀況，故出售新創建持股可為新世界提供機遇，套現其於新創建的投資，利用大部分所得款項償還若干高息債務，降低槓桿率，並提升現金流和盈利，有即時強化財務狀況效果。同時交易克成後，可向股東派發有條件的特別股息，為股東創造即時價值。

新百利融資表示，出售事項所得218億元，相當於2023財年自新創建收取的股息總額約15倍，又認為高息環境持續，信貸緊縮可能隨之出現，相信出售新創建股份可一筆過取得巨額現金，較在一段長時間內以股息形式收取現金，創造更大靈活性。事實上，根據新創建於2023財政年度的盈利及每股股份要約價9.15元計算，現時新創建收益回報為約6%，低於新世界擬利用出售事項所得款項清償高於6%的利率之債務。

新世界則指，有關交易作價吸引，而且新創建是成熟資產，與其物業業務具少量協同效應，透過出售相關資產股份，可回收資金，並使用大部分償還若干高息債務，實現降低槓桿率，即時強化財務狀況，同時可強化集團在物業發展、物業投資及物業相關業務、以及其他以顧客為中心的相關業務的戰略重心，舉例說，多個項目如香港11SKIES、深圳南山太子灣區K11ECOAST正逐步落實，將帶來新收入來源，而目前位於北部都會區的約1,500萬平方呎農地儲備，將透過不同途徑鞏固價值。

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