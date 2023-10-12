【新股IPO】綠源2451首日掛牌股價僅微升0.9% 收市報7.44元

內地電動兩輪車供應商綠源集團(02451)首日掛牌，開市報7.34元，較招股價低開0.4%，最低曾見7.21元，高見8.05元，收市報7.44元，較招股價7.37元微升0.9%；全日成交970萬股，涉資7,421萬元。





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綠源專注於設計、研發、製造及銷售電動兩輪車。是次來港上市共發售近1.07億股，並已引入包括金華金開、重慶大足懷遠、金華產業、海南東方及星恒電源五名基石投資者，合共認購6,019.65萬股。公開發售部份錄得近6.7倍超額認購，一手中籤率80%，並以貼近招股價上限定價，其招股範圍介乎6至8元。集資所得主要用於研發工作、加強銷售和分銷渠道，以及加強集團產能等。

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記者：張以正